◆米大リーグ ヤンキース―エンゼルス(19日・ニューヨーク=ヤンキースタジアム)

エンゼルス・大谷翔平投手(28)が19日(日本時間20日)、敵地・ヤンキース戦に「2番・指名打者」でスタメン出場。初回1死走者なしの1打席目は、中堅手・ジャッジに本塁打性の当たりをキャッチされた。飛距離411フィート(約125メートル)ながら柵越えはならなかった。昨季もジャッジは大谷の本塁打性の当たりを好捕しており、2年連続の本塁打阻止となった。

大谷は前日の18日(同19日)の初回に先制2ランを放っていたが、ジャッジはお返しとばかりに、1回裏には左翼へ先取点となる6号2ラン。昨季リーグ新記録の62本塁打を放ったジャッジが意地を見せた。

Top of the 1st: @TheJudge44 robs a homer.



Bottom of the 1st: He clobbers one. pic.twitter.com/o5O4vyG1IM