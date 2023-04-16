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【セパ公示】（１６日）ＤｅＮＡが平良拳太郎を登録、阪神が湯浅京己を抹消

スポーツ報知
ＤｅＮＡ・平良拳太郎

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽ＤｅＮＡ　平良拳太郎投手

　

【同抹消】

　▽ヤクルト　高梨裕稔投手

　▽阪神　湯浅京己投手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

なし

　

【同抹消】

　▽楽天　滝中瞭太投手

　▽ロッテ　横山陸人投手

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