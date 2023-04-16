注 目
報知SNS
ウルトラマンシリーズ誕生秘話
販売戦略社員を募集
お知らせ
ホーム
会員限定
巨人
芸能
野球
大谷翔平
サッカー
ゴルフ
スポーツ
箱根駅伝
大相撲
競馬
格闘技
社会
地域版
ボート競輪オート
釣り
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【セパ公示】（１６日）ＤｅＮＡが平良拳太郎を登録、阪神が湯浅京己を抹消
2023年4月16日 12時10分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽ＤｅＮＡ 平良拳太郎投手
【同抹消】
▽ヤクルト 高梨裕稔投手
▽阪神 湯浅京己投手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
なし
【同抹消】
▽楽天 滝中瞭太投手
▽ロッテ 横山陸人投手
続きを読む
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ドラフト
プロ野球２軍特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
ＭＬＢ特集
日程・結果
順位表
個人成績
日本人成績
高校野球特集
センバツ
夏の甲子園
夏の地方大会
準硬式野球特集
東京六大学準硬式野球
東都大学準硬式野球
野球
注目トピック
競馬専門サイト「馬トク」
地方競馬の予想データ提供開始！独自の指数であなたも勝ち組
「BOATNAVI報知」
開催中の全場を予想！レース直前情報は報知スコープで！
コラムでＨｏ！
一覧へ
ＭＬＢルール後追いせず 日本独自の"野球"突き進んでも…担当記者コラム
（4月15日 08:00）
棚橋弘至、宮原健斗、清宮海斗が「ファンに元気を！」…６・９オールスター戦実現で生まれる夢のような時間
（4月15日 08:00）
【仙ペン】少しは憧れさせましょう
（4月14日 06:00）
【明日の金ロー】最新作同様、「黒ずくめの組織」との戦いが楽しめる「名探偵コナン 漆黒の追跡者」
（4月13日 21:00）
ＤｅＮＡ・楠本泰史が抱く９５年組への羨望とライバル心…担当記者コラム
（4月13日 05:00）
インフォメーション
聴くスポーツ報知
紙面記事から厳選した見どころをGoogle Podcastなどで配信中！
スポーツ報知 無料会員募集中！
紙面プラスαの話題が盛りだくさん！登録無料です。
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請
報知新聞150周年
×