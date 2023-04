【オールエイジドＳ・豪Ｇ１】道悪に泣いたホウオウアマゾンは７着　矢作師「自分の見立てが少し甘かった」

◆オールエイジドS・豪G1(4月15日、ランドウィック競馬場・芝1400メートル=11頭立て)

海外初挑戦のホウオウアマゾン(牡5歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キングカメハメハ)は坂井瑠星騎手=栗東・矢作厩舎=とのコンビで臨んだが、見せ場も作れず7着に終わった。2014年のハナズゴール以来となる日本馬2頭目のオールエイジドS制覇はならなかった。勝ち馬はC.ウィリアムズ騎手とコンビを組んだ地元のギガキック(せん3歳、C.ダグラス厩舎、父シザーキック)。勝ち時計は1分24秒48(重馬場)。

ホウオウアマゾンの発馬はそれほど速くなく、中団を追走する形でスタート。ロストアンドランニング(T.マーカンド騎手)がハナに立って大きく引き離す展開になったものの、後方4番手で落ち着いた。最後の直線では残り400メートル過ぎで一度は最後方に置かれながら盛り返してきたが、7着まで詰め寄るのが精いっぱいだった。

矢作芳人調教師(ホウオウアマゾン=7着)「今日の馬場状態はホウオウアマゾンにとってちょうど良いぐらいかと思っていましたが、坂井騎手から『こんなにのめったホウオウアマゾンは見たことがない』と聞くぐらいのめっていて、思った以上にオーストラリアの道悪に苦戦したと思います。ただ、スタートも道中の手応えもあまり良くないわりには、最後は良く伸びてきてくれました。日本の道悪は得意なので、こういうオーストラリアの馬場が合うと思って遠征しましたが、自分の見立てが少し甘かったかと思います。また頑張ります」

坂井瑠星騎手「ホウオウアマゾン自身のコンディションはすごく良かったと思います。ただ、発表以上に脚を取られるような馬場状態で、手応えも良くなく、いつもの走りができなかったです。それでも、終始手応えが良くなかったわりには止まらずに伸びていたので、力負けではないと感じています。馬場の違いも把握した上で遠征に来ているので、それを言い訳にはできませんが、想像以上に厳しいレースだったと思います」

Giga Kick goes home a big winner with @CWilliamsJockey in the saddle to win the Group 1 @Schweppes All Aged Stakes at #RoyalRandwick.



A special win for @c_douglasracing with his first Group 1 victory. 👏 pic.twitter.com/4PtOeKHzDf