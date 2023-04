◆米大リーグ ドジャース―カブス(14日・ロサンゼルス=ドジャー・スタジアム)

開幕から左脇腹の張りで負傷者リスト入りしていたカブス・鈴木誠也外野手(28)が14日(日本時間15日)、敵地・ドジャース戦で「4番・右翼」で今季初出場し、8回に1号をはなった。左中間にアンドレ・ジャクソンの152キロの直球を左中間に運んだ。

鈴木は2月25日(同26日)のオープン戦前に左脇腹の張りを訴えて同日の試合を欠場。出場を熱望していたWBC出場も辞退した。負傷者リスト(IL)入りして開幕にも間に合わなかったが、4月に入ってからマイナー、3Aの公式戦戦に出場。12日(同13日)には中越え本塁打を放つなど、順調に状態を上げていた。

Welcome back, Seiya Suzuki!



Ian Happ and Suzuki go back-to-back. pic.twitter.com/4YxI4o9REC