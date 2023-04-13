「第５４回報知アユ釣り選手権・オーナーカップ」参加者募集

主 催 報知新聞社
協 賛 （株）オーナーばり
報知新聞社は上記大会の参加者を募集しています。参加をご希望の方は、以下の要項をご確認の上、ご応募ください。
予 選＝６月１１日（日）和歌山県・日高川（定員１５０人）予備日６月２０日（火）
１８日（日）高知県・仁淀川（ 〃 ９０人） 〃 ６月２５日（日）
２９日（木）静岡県・狩野川（ 〃 １２０人） 〃 ７月１４日（金）
７月１日（土）岐阜県・馬瀬川上流（ 〃 １６０人） 〃 ７月９日（日）
４日（火）京都府・上桂川（ 〃 １２０人） 〃 ７月１１日（火）
１５日（土）栃木県・那珂川上流（ 〃 １２０人） 〃 ７月２２日（土）
１７日（月・祝）山形県・小国川（ 〃 ９０人） 〃 ７月２３日（日）
決 勝＝８月４日（金）、５日（土）和歌山県・有田川
予備日＝８月１８日（金）、１９日（土）
《参加資格》中学生以上の男女。１８歳未満は保護者の同意が必要。
《参加費》４０００円（オトリ代、保険を含む）。入川料は各自負担になります。
《予選競技方法》〈１〉友釣りに限る〈２〉勝敗は尾数による〈３〉ブロック別の勝ち抜き戦〈４〉釣り場は抽選による〈５〉１、２回戦（各２時間）の予定
《申し込み方法》公式ホームページ https://business.form-mailer.jp/lp/b8f6fe19188240 からインターネットで（申し込みは５月７日まで）
※出場の可否は５月下旬から順次、発送いたします。
《問い合わせ》報知新聞社事業部（ＴＥＬ０６・７７３２・２０１８ 平日午前１０時～午後６時）