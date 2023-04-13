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「第５４回報知アユ釣り選手権・オーナーカップ」参加者募集

スポーツ報知

主　催　報知新聞社　

協　賛　（株）オーナーばり

　報知新聞社は上記大会の参加者を募集しています。参加をご希望の方は、以下の要項をご確認の上、ご応募ください。

　予　選＝６月１１日（日）和歌山県・日高川（定員１５０人）予備日６月２０日（火）

　　　　１８日（日）高知県・仁淀川（　〃　９０人）　〃　６月２５日（日）

　　　　２９日（木）静岡県・狩野川（　〃　１２０人）　〃　７月１４日（金）

　　　７月１日（土）岐阜県・馬瀬川上流（　〃　１６０人）　〃　７月９日（日）

　　　　　４日（火）京都府・上桂川（　〃　１２０人）　〃　７月１１日（火）

　　　　１５日（土）栃木県・那珂川上流（　〃　１２０人）　〃　７月２２日（土）

　　　　１７日（月・祝）山形県・小国川（　〃　９０人）　〃　７月２３日（日）

　決　勝＝８月４日（金）、５日（土）和歌山県・有田川

　予備日＝８月１８日（金）、１９日（土）

　《参加資格》中学生以上の男女。１８歳未満は保護者の同意が必要。

　《参加費》４０００円（オトリ代、保険を含む）。入川料は各自負担になります。

　《予選競技方法》〈１〉友釣りに限る〈２〉勝敗は尾数による〈３〉ブロック別の勝ち抜き戦〈４〉釣り場は抽選による〈５〉１、２回戦（各２時間）の予定

　《申し込み方法》公式ホームページ https://business.form-mailer.jp/lp/b8f6fe19188240 からインターネットで（申し込みは５月７日まで）

　※出場の可否は５月下旬から順次、発送いたします。

　《問い合わせ》報知新聞社事業部（ＴＥＬ０６・７７３２・２０１８　平日午前１０時～午後６時）

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