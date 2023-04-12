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【１３日の予告先発】巨人・横川凱―阪神・西純矢、西武・今井達也―ロッテ・メルセデス

スポーツ報知
キャッチボールで調整する横川凱（カメラ・小林　泰斗）

　【ＪＥＲＡ　セ・リーグ】

　◆巨人・横川凱―阪神・西純矢（１８時・東京ドーム）

　【パ・リーグ】

　◆西武・今井達也―ロッテ・メルセデス（１８時・県営大宮）

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