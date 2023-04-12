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【１３日の予告先発】巨人・横川凱―阪神・西純矢、西武・今井達也―ロッテ・メルセデス
2023年4月12日 22時0分
スポーツ報知
【ＪＥＲＡ セ・リーグ】
◆巨人・横川凱―阪神・西純矢（１８時・東京ドーム）
【パ・リーグ】
◆西武・今井達也―ロッテ・メルセデス（１８時・県営大宮）
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