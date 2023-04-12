【豪Ｇ１・オールエイジドＳ】ホウオウアマゾンは７番枠に決定…１４年ハナズゴール以来の勝利なるか

◆オールエイジドＳ・豪Ｇ１（４月１５日、ランドウィック競馬場・芝１４００メートル＝１２頭立て）

日本のホウオウアマゾン（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キングカメハメハ）が出走するオーストラリアＧ１・オールエイジドＳ（１５日、ランドウィック競馬場・芝１４００メートル＝１２頭立て）の出走馬が１２日、確定した。発走は日本時間１４時５０分。１着賞金は８７万豪ドル（約７７００万円）。

オールエイジドＳは２０１４年に日本馬のハナズゴールが勝ったレース。矢作師は「ハナズゴールの頃に比べて、優勝賞金はグンと上がっているし、向こうはあの時期に雨期というのも大きいですね」と参戦の理由について触れている。

現地で調教をつける荒木裕樹彦調教助手は「（枠順について：ゲート７番）もう一つ内側の枠がベストでしたが、そこはオーストラリアでも騎乗経験のある坂井騎手に任せたいと思います」とコメントしている。

▼決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手、ゲート番の順）

馬番 馬 名 アルファベット（）内は生産国 性 齢 負担重量 調教師 騎 手 ゲート番

（１）ザーキ せん８ ５９ Ｊ．マクドナルド（６）

（２）ロストアンドランニング せん６ ５９ Ｔ．マーカンド（１２）

（３）プライベートアイ せん５ ５９ Ｂ．アヴドゥラ（３）

（４）カスカディアン せん８ ５９ Ｎ．ローウィラー（１０）

（５）マズ せん４ ５９ Ｓ．クリッパートン（９）

（６）バンダースナッチ せん６ ５９ Ｊ．コレット（８）

（７）ホウオウアマゾン 牡５ ５９ 坂井瑠星（７）

（８）コールディング せん７ ５９ Ｋ．マカヴォイ（５）

（９）ロックンホース 牝６ ５７ Ｔ．クラーク（１）

（１０）エレクトリックガール 牝６ ５７ Ｚ．ロイド（２）

（１１）ジャッキーノウ 牡３ ５６・５ Ｃ．スコフィールド（４）

（１２）ギガキック せん３ ５６・５ Ｃ．ウィリアムズ（１１）

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