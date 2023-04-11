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【阪神】嶋田宗彦バッテリーコーチが新型コロナ陽性判定　巨人戦のベンチ入り外れる

スポーツ報知
　

　阪神は、嶋田宗彦バッテリーコーチが発熱などの症状があったため、ＰＣＲ検査を受検し、新型コロナウイルス陽性と判定されたと１１日、発表した。

　この日の巨人戦（東京Ｄ）はベンチ入りを外れていた。

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