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【阪神】嶋田宗彦バッテリーコーチが新型コロナ陽性判定 巨人戦のベンチ入り外れる
2023年4月11日 21時27分
スポーツ報知
阪神は、嶋田宗彦バッテリーコーチが発熱などの症状があったため、ＰＣＲ検査を受検し、新型コロナウイルス陽性と判定されたと１１日、発表した。
この日の巨人戦（東京Ｄ）はベンチ入りを外れていた。
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