第５４回報知アユ釣り選手権オーナーカップ受付開始

第５４回報知アユ釣り選手権オーナーカップ
◆予選日程
６月１１日（日）和歌山県日高川（定員１５０人、予備日６月２０日）
６月１８日（日）高知県仁淀川（定員９０人、予備日６月２５日）
６月２９日（木）静岡県狩野川（定員１２０人、予備日７月１４日）
７月 １日（土）岐阜県馬瀬川上流（定員１６０人、予備日７月９日）
７月 ４日（火）京都府上桂川（定員１２０人、予備日７月１１日）
７月１５日（土）栃木県那珂川上流（定員１２０人、予備日７月２２日）
７月１７日（月）山形県小国川（定員９０人、予備日７月２３日）
◆決勝
８月４日（金）、５日（土）和歌山県有田川（予備日８月１８、１９日）
【参加資格】中学生以上の男女。１８歳未満は保護者の同意が必要
【参加費】４０００円（オトリ代、保険含む）。入川料は自己負担
【予選競技方法】①友釣りに限る②勝敗は尾数による③ブロック別の勝ち抜き戦④釣り場は抽選による⑤１、２回戦（各２時間）の予定
【申し込み方法】公式ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｂｕｓｉｎｅｓｓ．ｆｏｒｍ‐ｍａｉｌｅｒ．ｊｐ／ｌｐ／ｂ８ｆ６ｆｅ１９１８８２４０）またはＱＲコード=写真=を読み取ってインターネットで。申し込みは５月７日まで
※出場の可否は５月下旬から順次、発送いたします
【問い合わせ】報知新聞社事業部（電話０６・７７３２・２０１８ 平日１０～１８時）
主催 報知新聞社
協賛 （株）オーナーばり