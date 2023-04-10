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第５４回報知アユ釣り選手権オーナーカップ受付開始

スポーツ報知
報知アユ釣り選手権オーナーカップ受付サイトＱＲコード

　第５４回報知アユ釣り選手権オーナーカップ

　◆予選日程

　６月１１日（日）和歌山県日高川（定員１５０人、予備日６月２０日）

　６月１８日（日）高知県仁淀川（定員９０人、予備日６月２５日）

　６月２９日（木）静岡県狩野川（定員１２０人、予備日７月１４日）

　７月　１日（土）岐阜県馬瀬川上流（定員１６０人、予備日７月９日）

　７月　４日（火）京都府上桂川（定員１２０人、予備日７月１１日）

　７月１５日（土）栃木県那珂川上流（定員１２０人、予備日７月２２日）

　７月１７日（月）山形県小国川（定員９０人、予備日７月２３日）

　◆決勝

　８月４日（金）、５日（土）和歌山県有田川（予備日８月１８、１９日）

　【参加資格】中学生以上の男女。１８歳未満は保護者の同意が必要

　【参加費】４０００円（オトリ代、保険含む）。入川料は自己負担

　【予選競技方法】①友釣りに限る②勝敗は尾数による③ブロック別の勝ち抜き戦④釣り場は抽選による⑤１、２回戦（各２時間）の予定

　【申し込み方法】公式ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｂｕｓｉｎｅｓｓ．ｆｏｒｍ‐ｍａｉｌｅｒ．ｊｐ／ｌｐ／ｂ８ｆ６ｆｅ１９１８８２４０）またはＱＲコード=写真=を読み取ってインターネットで。申し込みは５月７日まで

　※出場の可否は５月下旬から順次、発送いたします

　【問い合わせ】報知新聞社事業部（電話０６・７７３２・２０１８　平日１０～１８時）

主催　報知新聞社

協賛　（株）オーナーばり

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