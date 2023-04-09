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【パ・リーグ公示】（９日）オリックスがニックス投手を登録、村西良太投手を抹消

スポーツ報知
オリックスのニックス

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録】

　▽オリックス　ニックス投手

　【出場選手登録抹消】

　▽オリックス　村西良太投手

　▽オリックス　東晃平投手

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