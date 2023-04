【米Ｇ１・サンタアニタダービー】大井競馬から参戦のマンダリンヒーローは際どい２着敗退

◆サンタアニタダービー・G1(4月6日、サンタアニタパーク競馬場・ダート1800メートル=8頭立て)

木村和士騎手が騎乗した大井所属のマンダリンヒーロー(牡3歳、藤田輝信厩舎、父シャンハイボビー)は惜しくも2着に敗れた。勝ったのは前評判の高かったプラクティカルムーブ(牡3歳、 T.ヤクティーン厩舎)。

このレースはケンタッキーダービー・G1(5月6日、米国チャーチルダウンズ競馬場)に出走するためのポイントが設定された「ロード・トゥ・ザ・ケンタッキーダービー」の対象レース。今回は(2着40ポイント、3着30ポイント、4着20ポイント、5着10ポイント)を獲得した。

同馬は昨年6月にデビュー後、ハイセイコー記念など4戦4勝。今年初戦の雲取賞では2着に敗れたが、地方馬としては初のアメリカ遠征を決めた。鞍上には北米を中心に活躍し、昨年はカナダでリーディングを獲得した木村騎手を迎えての挑戦だった。

同レースはケンタッキーダービーの前哨戦として知られ、1989年にはサンデーサイレンスがここから本番も連勝。また、2018年には米国競馬史上2頭目となる無敗の3冠馬となったジャスティファイもこのレースから快挙へとつなげている。

今年のケンタッキーダービーには日本からすでにUAEダービーを勝ったデルマソトガケ(牡3歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ)と同3着のコンティノアール(牡3歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン)が参戦を表明しており、すでに米国入りしている。

