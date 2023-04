日本勢に強力ライバル！クイーンエリザベスＳ制覇ドバイオナー、次は４・３０香港クイーンエリザベス２世Ｃへ

◆クイーンエリザベスS・G1(4月8日、オーストラリア・ランドウィック競馬場・芝2000メートル=11頭立て)

昨秋の日本で活躍したトム・マーカンド騎手が英国馬のドバイオナー(セン5歳、W.ハガス厩舎、父プライドオブドバイ)をG1制覇に導いた。オーストラリア現役屈指のアナモー(3着)を倒して、G1・2連勝を達成。日本から遠征したユニコーンライオン(牡7歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ノーネイネヴァー)は5着に敗れた。勝ち時計は2分7秒72(重)。

豪州メディアの「racenet」は結果速報でドバイオナーの次走について言及。「帰国の途上で香港に行き、クイーンエリザベス2世カップ・G1(芝2000メートル)を走らせたいと思っている」というレース後のハガス調教師のコメントを紹介しながら、4月30日に香港・シャティン競馬場で開催されるG1経由で本国のイギリスに戻ると報じている。

同レースには、日本からクリスチャン・デムーロ騎手とコンビを組むことが決まったジェラルディーナ(牝5歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父モーリス)と金鯱賞を勝ったプログノーシス(牡5歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト)などが出走を表明している。

→→次頁にクイーンエリザベスS制覇を喜ぶマーカンド騎手の動画→→

Tom Marquand makes it win number 3️⃣ @Longines Queen Elizabeth Stakes 🏆



Dubai Honour too good for the amazing Anamoe in the end 👏@TomMarquand @WilliamHaggas pic.twitter.com/0XtNcHgIFW