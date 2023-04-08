日本勢に強力ライバル！クイーンエリザベスＳ制覇ドバイオナー、次は４・３０香港クイーンエリザベス２世Ｃへ

◆クイーンエリザベスＳ・Ｇ１（４月８日、オーストラリア・ランドウィック競馬場・芝２０００メートル＝１１頭立て）

昨秋の日本で活躍したトム・マーカンド騎手が英国馬のドバイオナー（セン５歳、Ｗ．ハガス厩舎、父プライドオブドバイ）をＧ１制覇に導いた。オーストラリア現役屈指のアナモー（３着）を倒して、Ｇ１・２連勝を達成。日本から遠征したユニコーンライオン（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ノーネイネヴァー）は５着に敗れた。勝ち時計は２分７秒７２（重）。

豪州メディアの「ｒａｃｅｎｅｔ」は結果速報でドバイオナーの次走について言及。「帰国の途上で香港に行き、クイーンエリザベス２世カップ・Ｇ１（芝２０００メートル）を走らせたいと思っている」というレース後のハガス調教師のコメントを紹介しながら、４月３０日に香港・シャティン競馬場で開催されるＧ１経由で本国のイギリスに戻ると報じている。

同レースには、日本からクリスチャン・デムーロ騎手とコンビを組むことが決まったジェラルディーナ（牝５歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父モーリス）と金鯱賞を勝ったプログノーシス（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ディープインパクト）などが出走を表明している。

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