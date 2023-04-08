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【西武】高橋光成が１イニング４奪三振

スポーツ報知
西武先発投手の高橋光成（カメラ・馬場　秀則）

◆パ・リーグ　ソフトバンク―西武（８日・宮崎）

　西武・高橋光成投手が２回、４三振を奪った。自身初で、パ・リーグでは昨年７月１日の楽天戦でロッテ・佐々木朗が記録して以来１３度目。

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