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【西武】高橋光成が１イニング４奪三振
2023年4月8日 14時27分
スポーツ報知
◆パ・リーグ ソフトバンク―西武（８日・宮崎）
西武・高橋光成投手が２回、４三振を奪った。自身初で、パ・リーグでは昨年７月１日の楽天戦でロッテ・佐々木朗が記録して以来１３度目。
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