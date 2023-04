サンタアニタダービー出走のマンダリンヒーローが勝てる？数々の大穴を的中させた米国の専門家「驚かない」

◆サンタアニタダービー・G1(4月8日、サンタアニタパーク競馬場・ダート1800メートル=9頭立て)

大井所属のマンダリンヒーロー(牡3歳、藤田輝信厩舎、父シャンハイボビー)が出走するサンタアニタダービー・G1が現地時間8日(日本時間9日6時45分発走)に行われる。

米国のCBSスポーツは現地時間7日のWEB版で「競馬専門家による意外な選択」と題したサンタアニタダービーの展望を掲載。主催者が発表するモーニングライン(予想オッズ)では、プラティカルム―ヴ(牡3歳、T.ヤクティーン厩舎、父プラクティカルジョーク)が最有力の1頭に設定されているが、今年のサウジカップなど数々の”大穴”を的中してきたとされるレースリポーター兼アナリストのミシェル・ユー氏が様々な分析を行った結果、「日本のマンダリンヒーローを高く評価している」としている。

同メディアでは、ミシェル・ユー氏の経歴を紹介。米国競馬界での人脈が豊富で、以前はスティーブ・アスムッセン調教師とロン・モケット調教師の下で働き、サンタアニタを拠点とするライアン・ハンソン調教師と結婚していると記載している。

日本調教馬は2021年のブリーダーズ カップ以来、世界で最も裕福で権威あるレースの多くで優勝してきたと指摘しつつ、 「日本人は世界最高のレースを制してきたので、土曜日に彼が勝っても驚かないだろう」と彼女のコメントを引用している。

Mandarin Hero looking awfully comfortable here in California. 🌴



2 days until this Japanese superstar makes his American debut in the Santa Anita Derby. pic.twitter.com/Xx8Wi16qVP