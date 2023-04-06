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最新ＦＩＦＡランキング　カタールＷ杯優勝のアルゼンチンが１位に　日本は２０位のアジアトップ維持

スポーツ報知
３度目のW杯優勝を果たし、歓喜するメッシ（中）らアルゼンチンの選手たち

　国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は６日、最新のＦＩＦＡランキングを発表した。カタールＷ杯の覇者・アルゼンチンが、昨年１２月２２日に発表された２位から首位に浮上。ブラジルが３位に後退し、フランスが２位に順位を上げた。

　日本は前回から変動なく、２０位でアジアトップをキープ。イランが２４位、２５位だった韓国は２７位に順位を落とした。

　最新のＦＩＦＡランキングは以下の通り。（カッコ内は前回発表時の順位）

１（２）アルゼンチン

２（３）フランス

３（１）ブラジル

４（４）ベルギー

５（５）イングランド

６（６）オランダ

７（７）クロアチア

８（８）イタリア

９（９）ポルトガル

１０（１０）スペイン

１１（１１）モロッコ

１２（１２）スイス

１３（１３）アメリカ

１４（１４）ドイツ

１５（１５）メキシコ

１６（１６）ウルグアイ

１７（１７）コロンビア

１８（１９）セネガル

１９（１８）デンマーク

２０（２０）日本

２１（２３）ペルー

２２（２３）スウェーデン

２３（２２）ポーランド

２４（２４）イラン

２５（２９）セルビア

２６（２８）ウェールズ

２７（２５）韓国

２８（３０）チュニジア

２９（２７）オーストラリア

３０（２６）ウクライナ

３１（３１）チリ

３２（３４）オーストリア

３３（３６）ハンガリー

３４（４０）アルジェリア

３５（３９）エジプト

３６（４２）スコットランド

３７（３７）ロシア

３８（３８）チェコ

３９（３２）コスタリカ

４０（３５）ナイジェリア

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