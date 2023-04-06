米Ｇ１・サンタアニタダービー参戦の大井マンダリンヒーローは８番枠に決定 鞍上は北米で活躍中の木村和士騎手

◆サンタアニタダービー・Ｇ１（４月６日、サンタアニタパーク競馬場・ダート１８００メートル＝９頭立て）

大井所属のマンダリンヒーロー（牡３歳、藤田 輝信厩舎、父シャンハイボビー）が現地時間８日（日本時間９日６時４５分発走）に出走を予定している米国サンタアニタダービー・Ｇ１の出走馬が確定した。枠順は９頭立ての８番枠で、鞍上は昨シーズンのカナダでリーディング騎手に輝いた木村和士騎手（２３）。

同レースはケンタッキーダービーの前哨戦で、１９８９年にはサンデーサイレンスが優勝している。今年はサンフェリペＳを制したプラクティカルムーブが人気の中心になる見込み。木村騎手は「近年、日本馬の海外での活躍が目覚ましい中、ＪＲＡだけに限らず地方競馬（大井）からの海外挑戦は大変嬉しく思います。はじめての長距離輸送、左回りと未知数な事が多いですが、ここで結果を残して次につながるよう精一杯頑張ります」とコメントしている。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）アイドントゲットイット 牡３ ５６ Ｍ．グティエレス

（２）ダズルミーシルバー 牡３ ５６ Ｋ．デザーモ

（３）ゴーロケットライド 牡３ ５６ Ｆ．プラ

（４）ワンインヴァーミリアン 牡３ ５６ Ｈ．ベリオス

（５）プラクティカルムーブ 牡３ ５６ Ｒ．ヴァスケス

（６）ナショナルトレジャー 牡３ ５６ Ｊ．ヴェラスケス

（７）スキナー 牡３ ５６ Ｖ．エスピノーザ

（８）マンダリンヒーロー 牡３ ５６ 木村和士

（９）ローエクスペクテーションズ 牡３ ５６ Ｕ．リスポリ

→→次頁に現地で注目を集めるマンダリンヒーローの特集ＶＴＲ→→