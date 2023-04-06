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【パ公示】（６日）ロッテが佐々木朗希投手を登録
2023年4月6日 12時23分
スポーツ報知
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽西武 松本航投手
▽ロッテ 佐々木朗希投手
【出場選手登録抹消】
なし
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