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ボーイズリーグ（東日本）全国大会出場チーム卒団生の進路紹介【群馬・栃木】

スポーツ報知
昨年の選手権（夏季全国）大会群馬県支部予選で３度目の出場を決めて喜ぶ桐生ボーイズナイン

中学生チーム卒団生進路紹介

　新年度がスタートし、ボーイズリーグの卒団生も活躍の場を高校野球へと移した。昨年春夏の全国大会に出場した中学生チームの主な選手の進路を紹介。昨夏、３度目の出場で８強入りした桐生ボーイズは丹彩人主将らが桐生一、上三川ボーイズはエースの福田來貴らが佐野日大から甲子園出場を目指す。

◆太田スバルボーイズ・群馬県支部＝春ベスト８＝

▽浦和学院　長山大輝（投・右右）田口琳太郎（捕・右右）▽太田東　金子夏己（投・右右）▽太田工　神田煌桜（投・右右）松﨑聖（内・右右）清水遥斗（外・右右）▽利根商　今泉優利（投・右右）▽市太田　田中侑輔（内・右右）持田脩磨（内・右右）白石泰聖（内・右右）▽学法石川　林咲弥（内・右左）▽盛岡大付　岩渕巧誠（内・右右）▽山梨学院　萬場翔太（内・右右）▽新田暁　塚野日出海（内・右右）▽足利大付　前田凛音（内・右右）▽前橋商　小倉颯太（外・右右）野村凌汰（外・右左）▽前橋育英　中村颯（外・右右）▽伊勢崎清明　町田颯稀（外・右左）

◆桐生ボーイズ・群馬県支部＝夏ベスト８＝

▽桐生一　丹彩人（内・右右）金子颯馬（投・右右）船引翔仁（内・右左）▽高知中央　岩上樹葉（投・右右）▽樹徳　高木昴（内・右右）▽関東学園大付　林賢人（捕・右左）吉澤咲人（内・右左）後藤奨吾（投・右左）半田寿人（内・右右）▽常盤　田代翔斗（内・右右）▽太田　岩見悠生（内・右左）▽桐生商　藤井凛（内・右右）齋藤佑泰（捕・右右）▽利根商　鏑木帝向（投・左左）塚原圭悟（投・右右）

◆大田原ボーイズ・栃木県支部

▽国学院栃木　杉原颯太（投・左左）▽矢板中央　前澤駿大（投・右右）▽東日本国際大昌平　浅野空羽（投・右左）古菅輝成（内・右右）▽青藍泰斗　伊藤賢志郎（内・右左）▽千葉学芸　岡野祥万（内・右右）佐藤駿吏（捕・右右）▽駒大苫小牧　小礒莉珠（投・右右）▽飛龍　鈴木歩夢（投・右右）▽拓大紅陵　仙野珀翔（外・右右）▽浦和学院　松本千太郎（内・右右）▽石橋　山本尋斗（外・右右）▽盛岡大付　吉田暉（内・右右）▽鹿沼商工　吉原侑埜介（外・右右）▽上田西　和家優陽（内・右左）

◆上三川ボーイズ・栃木県支部

▽佐野日大　福田來貴（投・右左）田﨑瑛大（外・左左）井上遥翔（外・右左）▽作新学院　根本一冴（内・右左）▽文星芸術大付　齋藤衣琉（内・右右）▽国学院栃木　増茂和輝（外・右右）▽日本航空　上野龍斗（捕・右左）▽常総学院　大石迅翔（内・右右）▽中央学院　馬嶋康多（内・右左）

※左から進学校、選手名、守備位置、投打

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