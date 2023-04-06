ボーイズリーグ（東日本）全国大会出場チーム卒団生の進路紹介【群馬・栃木】

中学生チーム卒団生進路紹介

新年度がスタートし、ボーイズリーグの卒団生も活躍の場を高校野球へと移した。昨年春夏の全国大会に出場した中学生チームの主な選手の進路を紹介。昨夏、３度目の出場で８強入りした桐生ボーイズは丹彩人主将らが桐生一、上三川ボーイズはエースの福田來貴らが佐野日大から甲子園出場を目指す。

◆太田スバルボーイズ・群馬県支部＝春ベスト８＝

▽浦和学院 長山大輝（投・右右）田口琳太郎（捕・右右）▽太田東 金子夏己（投・右右）▽太田工 神田煌桜（投・右右）松﨑聖（内・右右）清水遥斗（外・右右）▽利根商 今泉優利（投・右右）▽市太田 田中侑輔（内・右右）持田脩磨（内・右右）白石泰聖（内・右右）▽学法石川 林咲弥（内・右左）▽盛岡大付 岩渕巧誠（内・右右）▽山梨学院 萬場翔太（内・右右）▽新田暁 塚野日出海（内・右右）▽足利大付 前田凛音（内・右右）▽前橋商 小倉颯太（外・右右）野村凌汰（外・右左）▽前橋育英 中村颯（外・右右）▽伊勢崎清明 町田颯稀（外・右左）

◆桐生ボーイズ・群馬県支部＝夏ベスト８＝

▽桐生一 丹彩人（内・右右）金子颯馬（投・右右）船引翔仁（内・右左）▽高知中央 岩上樹葉（投・右右）▽樹徳 高木昴（内・右右）▽関東学園大付 林賢人（捕・右左）吉澤咲人（内・右左）後藤奨吾（投・右左）半田寿人（内・右右）▽常盤 田代翔斗（内・右右）▽太田 岩見悠生（内・右左）▽桐生商 藤井凛（内・右右）齋藤佑泰（捕・右右）▽利根商 鏑木帝向（投・左左）塚原圭悟（投・右右）

◆大田原ボーイズ・栃木県支部

▽国学院栃木 杉原颯太（投・左左）▽矢板中央 前澤駿大（投・右右）▽東日本国際大昌平 浅野空羽（投・右左）古菅輝成（内・右右）▽青藍泰斗 伊藤賢志郎（内・右左）▽千葉学芸 岡野祥万（内・右右）佐藤駿吏（捕・右右）▽駒大苫小牧 小礒莉珠（投・右右）▽飛龍 鈴木歩夢（投・右右）▽拓大紅陵 仙野珀翔（外・右右）▽浦和学院 松本千太郎（内・右右）▽石橋 山本尋斗（外・右右）▽盛岡大付 吉田暉（内・右右）▽鹿沼商工 吉原侑埜介（外・右右）▽上田西 和家優陽（内・右左）

◆上三川ボーイズ・栃木県支部

▽佐野日大 福田來貴（投・右左）田﨑瑛大（外・左左）井上遥翔（外・右左）▽作新学院 根本一冴（内・右左）▽文星芸術大付 齋藤衣琉（内・右右）▽国学院栃木 増茂和輝（外・右右）▽日本航空 上野龍斗（捕・右左）▽常総学院 大石迅翔（内・右右）▽中央学院 馬嶋康多（内・右左）

※左から進学校、選手名、守備位置、投打