４・３０開催の香港チャンピオンズデー、日本馬Ｖの一覧

国際Ｇ１・３競走が実施される香港チャンピオンズデーは４月３０日に香港・シャティン競馬場で開催される。メインのクイーンエリザベス２世カップ・Ｇ１（芝２０００メートル）を筆頭に、チャンピオンズマイル・Ｇ１（芝１６００メートル）、チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（芝１２００メートル）の３競走に今年も多くの日本馬が参戦を予定している。以下は香港チャンピオンズデーで勝利を挙げた日本馬の一覧（レース名はＱＥ２＝クイーンエリザベス２世カップ、マイル＝チャンピオンズマイル）
|年
|レース名
|馬名
|性齢
|騎手
|調教師
|2002
|QE2
|エイシンプレストン
|牡５
|福永祐一
|北橋修二
|2003
|QE2
|エイシンプレストン
|牡６
|福永祐一
|北橋修二
|2012
|QE2
|ルーラーシップ
|牡５
|リスポリ
|角居勝彦
|2016
|マイル
|モーリス
|牡５
|モレイラ
|堀宣行
|2017
|QE2
|ネオリアリズム
|牡６
|モレイラ
|堀宣行
|2019
|QE2
|ウインブライト
|牡５
|松岡正海
|畠山吉宏
|2021
|QE2
|ラヴズオンリーユー
|牝５
|ホー
|矢作芳人