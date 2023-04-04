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４・３０開催の香港チャンピオンズデー、日本馬Ｖの一覧

スポーツ報知
シャティン競馬場

　国際Ｇ１・３競走が実施される香港チャンピオンズデーは４月３０日に香港・シャティン競馬場で開催される。メインのクイーンエリザベス２世カップ・Ｇ１（芝２０００メートル）を筆頭に、チャンピオンズマイル・Ｇ１（芝１６００メートル）、チェアマンズスプリントプライズ・Ｇ１（芝１２００メートル）の３競走に今年も多くの日本馬が参戦を予定している。以下は香港チャンピオンズデーで勝利を挙げた日本馬の一覧（レース名はＱＥ２＝クイーンエリザベス２世カップ、マイル＝チャンピオンズマイル）

★香港チャンピオンズデーの日本調教馬Ｖ

レース名馬名性齢騎手 調教師
2002QE2エイシンプレストン牡５福永祐一北橋修二
2003QE2エイシンプレストン牡６福永祐一北橋修二
2012QE2ルーラーシップ牡５リスポリ角居勝彦
2016マイルモーリス牡５モレイラ堀宣行
2017QE2ネオリアリズム牡６モレイラ堀宣行
2019QE2ウインブライト牡５松岡正海畠山吉宏
2021QE2ラヴズオンリーユー牝５ホー矢作芳人

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