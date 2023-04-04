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ボーイズリーグ（東日本）全国大会出場チーム卒団生の進路紹介【東京・東北】

スポーツ報知
昨年、春夏連続で全国大会に初出場した岩手東ボーイズ

中学生チーム卒団生進路紹介

新年度がスタート。ボーイズリーグの卒団生も活躍の場を高校野球へと移した。昨年春夏の全国大会に出場した中学生チームの主な選手の進路を順次紹介。東京城南ボーイズの左腕・佐藤龍月は高崎健康福祉大高崎、春夏連続で初出場した岩手東ボーイズのエース右腕・大下峻希ら３選手は一関学院で甲子園出場を目指す。

◆東京城南ボーイズ・東京都東支部

▽高崎健康福祉大高崎　佐藤龍月（投・左左）佐伯幸大（外・右右）▽慶応　金山大祐（捕・右右）▽早大学院　古田祐太（内・右右）▽青藍泰斗　須加匠（内・右右）▽相洋　鈴木英雄（内・右右）▽専大松戸　鵜澤覚斗（内・右右）▽桐生一　林滉太（内・右右）▽関東一　小林響葵（外・右右）▽昌平　黒澤徹生（外・右右）▽日大三　竹中秀明（投・右右）▽二松学舎大付　杉本隆憲（投・左左）▽国学院久我山　春名悠誠（捕・右右）▽帝京三　竹富大志（内・右右）▽花咲徳栄　正岡大弥（投・右右）▽日大鶴ヶ丘　香川大智（外・右右）

◆東村山中央ボーイズ・東京都西支部

▽帝京　酒井大雅（捕・右右）村松秀心（投・右右）▽佼成学園　間野結斗（内・右右）▽聖望学園　久保田貴一郎（内・右左）▽創価　小牧莉央（外・左左）▽青藍泰斗　永井竣也（外・左左）上畠光雲（投・右右）▽山村国際　杉田颯琉（投・右右）松尾俊弥（捕・右右）▽拓大一　齋藤歩夢（内・右右）岡部蓮（外・左左）▽星野学園　磯村亮太（内・右右）飯塚龍志（内・右右）▽武蔵越生　加藤蔵大（投・右右）▽高知　比嘉晟（捕・右右）▽利根商　白石蓮斗（内・右右）▽日本ウェルネス　勝田伊織（内・右右）

◆世田谷南ボーイズ・東京都西支部＝

▽盛岡東　杉浦朔（投・左左）▽立正大立正　西田蒼一朗（投・左左）▽酒田南　川田惇人（投・右右）▽東京　中山浩太朗（投・右右）酒井わた（外・右左）▽明星　川山寿己（内・右右）北嶌航大（外・右左）▽目黒　河野平（内・左左）▽日大鶴ヶ丘　藤吉櫂（捕・右左）▽星槎国際　二田水悠翔（投・右右）▽日体荏原　勝瀬雅人（内・右右）▽駒場学園高　新井瑛太（外・右右）▽遊学館　佐藤悠仁（内・右右）橋都理央（内・右左）▽杉並　高杉柊太（内・右右）▽東海大高輪台　坂本一輝（投・右右）▽東亜学園　石井大翔（外・右右）▽市ヶ尾　富塚孔埜（外・右右）▽城西大城西　笈川修蔵（投・右右）▽早大学院　春田裕登（内・右右）

◆岩手東ボーイズ・東北支部＝

▽日本航空石川　及川蓮志（内・右右）▽一関学院　伊藤音流（内・右右）稲川颯人（内・右右）大下峻希（投・右右）▽一関修紅　袰野啓心（内・右右）稲次征（外・右右）▽盛岡誠桜　藤田優月（捕・右左）田中慧佑（外・右右）滝野烈士（外・右右）▽宮古　竹田光太郎（投・右右）

◆山形東部ボーイズ・東北支部

▽聖光学院　木村太泉（投・左左）菊地政善（内・右右）▽つくば秀英　斎藤柾希（投・右右）▽明秀日立　有住陽斗（外・右左）▽山形学院　今田大翔（内・右右）▽創学館　本間城（内・右右）

※左から進学校、選手名、守備位置、投打

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