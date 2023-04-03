藤井聡太六冠が３年連続最優秀棋士賞　名局賞は羽生VS藤井の王将戦第２局…将棋大賞各賞発表

２０２２年度に活躍した棋士、女流棋士を顕彰する第５０回将棋大賞選考会が１日、東京都渋谷区の将棋会館で開かれ、藤井聡太六冠＝竜王、王位、叡王、棋王、王将、棋聖＝に最優秀棋士賞が贈られることになった。３年連続となる。東京将棋記者会に加盟する各社の将棋担当記者による投票で満場一致で決まった。
藤井は昨期、竜王、王位、叡王、棋王、王将、棋聖を防衛。棋王を奪取し、史上最年少六冠に。最多勝利賞、勝率１位の記録も評価された。
各賞は以下の通り。
【最優秀棋士賞】藤井聡太六冠
【優秀棋士賞】渡辺明名人
【敢闘賞】羽生善治九段
【新人賞】服部慎一郎五段
【最多対局賞】服部慎一郎五段（６８局）
【最多勝利賞】藤井聡太六冠（５３勝）
【勝率１位賞】藤井聡太六冠（・８２８）
【連勝賞】渡辺和史六段（１８連勝）
【最優秀女流棋士賞】里見香奈女流五冠
【優秀女流棋士賞】西山朋佳女流三冠
【女流最多対局賞】西山朋佳女流三冠（６５局）
【東京将棋記者会賞】田中寅彦九段、中田宏樹九段
【升田幸三賞】嬉野宏明アマ
【名局賞】王将戦第２局 羽生善治九段―藤井聡太王将（肩書きは当時）
【名局賞特別賞】朝日杯オープン戦本戦２回戦 藤井聡太竜王―増田康宏六段（肩書きは当時）
【女流名局賞】女流王座戦第５局 里見香奈女流王座―加藤桃子女流三段（肩書きは当時）