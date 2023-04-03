ユニコーンライオンが今週のクイーンエリザベスＳ参戦…オーストラリアＧ１制覇の日本馬一覧

ＪＲＡはユニコーンライオン（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ノーネイネヴァー）が出走を予定している豪州Ｇ１・クイーンエリザベスＳ（４月８日、ランドウィック競馬場・芝２０００メートル）の馬券を発売する。日本調教馬がオーストラリアＧ１を制したのは、２００６年メルボルンＣのデルタブルースなど６頭いる。
|年
|レース名
|馬名
|性齢
|騎手
|調教師
|06
|メルボルンC
|デルタブルース
|牡5
|岩田康誠
|角居勝彦
|14
|オールエイジドS
|ハナズゴール
|牝5
|ローウィーラー
|加藤和宏
|〃
|コーフィールドC
|アドマイヤラクティ
|牡6
|パートン
|梅田智之
|15
|ジョージライダーS
|リアルインパクト
|牡7
|マクドナルド
|堀宣行
|19
|コーフィールドC
|メールドグラース
|牡4
|レーン
|清水久詞
|〃
|コックスプレート
|リスグラシュー
|牝5
|レーン
|矢作芳人
▼デルタブルースのメルボルンＣ制覇はこちらの動画
Delta Blues was born today 🇯🇵— Racing.com (@Racing) May 3, 2021
Let's look back at his 2006 Melbourne Cup victory 🏆 pic.twitter.com/m4J42jiLqL