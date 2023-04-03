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ユニコーンライオンが今週のクイーンエリザベスＳ参戦…オーストラリアＧ１制覇の日本馬一覧

スポーツ報知
１９年コックスプレートを制したリスグラシュー（右）（カメラ・高橋由二）

　ＪＲＡはユニコーンライオン（牡７歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ノーネイネヴァー）が出走を予定している豪州Ｇ１・クイーンエリザベスＳ（４月８日、ランドウィック競馬場・芝２０００メートル）の馬券を発売する。日本調教馬がオーストラリアＧ１を制したのは、２００６年メルボルンＣのデルタブルースなど６頭いる。

日本調教馬のオーストラリアＧ１制覇

レース名馬名性齢騎手調教師
06メルボルンCデルタブルース牡5岩田康誠角居勝彦
14オールエイジドSハナズゴール牝5ローウィーラー加藤和宏
コーフィールドCアドマイヤラクティ牡6パートン梅田智之
15ジョージライダーSリアルインパクト牡7マクドナルド堀宣行
19コーフィールドCメールドグラース牡4レーン清水久詞
コックスプレートリスグラシュー牝5レーン矢作芳人

▼デルタブルースのメルボルンＣ制覇はこちらの動画

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