ユニコーンライオンが今週のクイーンエリザベスＳ参戦…オーストラリアＧ１制覇の日本馬一覧

JRAはユニコーンライオン(牡7歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ノーネイネヴァー)が出走を予定している豪州G1・クイーンエリザベスS(4月8日、ランドウィック競馬場・芝2000メートル)の馬券を発売する。日本調教馬がオーストラリアG1を制したのは、2006年メルボルンCのデルタブルースなど6頭いる。

日本調教馬のオーストラリアG1制覇

▼デルタブルースのメルボルンC制覇はこちらの動画

