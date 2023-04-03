武豊騎手のG１・８０勝　最年長５４歳１９日だけでなく、最年少１９歳７か月２３日も

◆武豊のG１・８０勝
〈１〉８８年菊花賞 スーパークリーク
〈２〉８９年桜花賞 シャダイカグラ
〈３〉同 天皇賞・春 イナリワン
〈４〉同 宝塚記念 イナリワン
〈５〉同 天皇賞・秋 スーパークリーク
〈６〉９０年天皇賞・春 スーパークリーク
〈７〉同 安田記念 オグリキャップ
〈８〉同 スプリンターズＳ バンブーメモリー
〈９〉同 有馬記念 オグリキャップ
〈１０〉９１年天皇賞・春 メジロマックイーン
〈１１〉９２年天皇賞・春 メジロマックイーン
〈１２〉９３年桜花賞 ベガ
〈１３〉同 皐月賞 ナリタタイシン
〈１４〉同 オークス ベガ
〈１５〉同 宝塚記念 メジロマックイーン
〈１６〉９４年桜花賞 オグリローマン
〈１７〉同 阪神３歳牝馬Ｓ ヤマニンパラダイス
〈１８〉９５年安田記念 ハートレイク
〈１９〉同 オークス ダンスパートナー
〈２０〉９６年オークス エアグルーヴ
〈２１〉同 菊花賞 ダンスインザダーク
〈２２〉９７年ＮＨＫマイルＣ シーキングザパール
〈２３〉同 宝塚記念 マーベラスサンデー
〈２４〉同 天皇賞・秋 エアグルーヴ
〈２５〉９８年桜花賞 ファレノプシス
〈２６〉同 日本ダービー スペシャルウィーク
〈２７〉同 秋華賞 ファレノプシス
〈２８〉９９年天皇賞・春 スペシャルウィーク
〈２９〉同 日本ダービー アドマイヤベガ
〈３０〉同 天皇賞・秋 スペシャルウィーク
〈３１〉同 ジャパンＣ スペシャルウィーク
〈３２〉００年皐月賞 エアシャカール
〈３３〉同 菊花賞 エアシャカール
〈３４〉０１年ＮＨＫマイルＣ クロフネ
〈３５〉同 エリザベス女王杯 トゥザヴィクトリー
〈３６〉同 ジャパンＣダート クロフネ
〈３７〉０２年日本ダービー タニノギムレット
〈３８〉同 スプリンターズＳ ビリーヴ
〈３９〉同 秋華賞 ファインモーション
〈４０〉同 エリザベス女王杯 ファインモーション
〈４１〉０３年フェブラリーＳ ゴールドアリュール
〈４２〉同 エリザベス女王杯 アドマイヤグルーヴ
〈４３〉０４年桜花賞 ダンスインザムード
〈４４〉同 エリザベス女王杯 アドマイヤグルーヴ
〈４５〉同 ジャパンＣダート タイムパラドックス
〈４６〉０５年高松宮記念 アドマイヤマックス
〈４７〉同 皐月賞 ディープインパクト
〈４８〉同 日本ダービー ディープインパクト
〈４９〉同 秋華賞 エアメサイア
〈５０〉同 菊花賞 ディープインパクト
〈５１〉同 ジャパンＣダート カネヒキリ
〈５２〉０６年フェブラリーＳ カネヒキリ
〈５３〉同 天皇賞・春 ディープインパクト
〈５４〉同 ＮＨＫマイルＣ ロジック
〈５５〉同 宝塚記念 ディープインパクト
〈５６〉同 ジャパンＣ ディープインパクト
〈５７〉同 有馬記念 ディープインパクト
〈５８〉０７年高松宮記念 スズカフェニックス
〈５９〉同 天皇賞・秋 メイショウサムソン
〈６０〉同 ジャパンＣダート ヴァーミリアン
〈６１〉０８年フェブラリーＳ ヴァーミリアン
〈６２〉同 天皇賞・秋 ウオッカ
〈６３〉０９年ヴィクトリアマイル ウオッカ
〈６４〉同 安田記念 ウオッカ
〈６５〉１０年ジャパンＣ ローズキングダム
〈６６〉１２年マイルＣＳ サダムパテック
〈６７〉１３年日本ダービー キズナ
〈６８〉同 マイルＣＳ トーセンラー
〈６９〉１５年フェブラリーＳ コパノリッキー
〈７０〉１６年天皇賞・春 キタサンブラック
〈７１〉同 ジャパンＣ キタサンブラック
〈７２〉１７年大阪杯 キタサンブラック
〈７３〉同 天皇賞・春 キタサンブラック
〈７４〉同 天皇賞・秋 キタサンブラック
〈７５〉同 有馬記念 キタサンブラック
〈７６〉１９年フェブラリーＳ インティ
〈７７〉同 菊花賞 ワールドプレミア
〈７８〉２１年朝日杯ＦＳ ドウデュース
〈７９〉２２年日本ダービー ドウデュース
〈８０〉２３年大阪杯 ジャックドール
※レース名は当時
◆武豊のＧ１アラカルト
▽最年長勝利 大阪杯を５４歳１９日で制し、岡部幸雄（引退）が０２年天皇賞・秋（シンボリクリスエス）でマークした５３歳１１か月２７日を更新。クラシックに限定しても、２２年日本ダービー（ドウデュース）の５３歳２か月１５日が最年長。
▽最年少勝利 ８８年菊花賞（スーパークリーク）の１９歳７か月２３日。２位は江田照男の１９歳８か月２０日（９１年天皇賞・秋＝プレクラスニー）。
▽最多連続年勝利 ８８年～１０年の２３年連続。その後、１２、１３、１５～１７、１９、２１、２２、２３年も勝利。２位は岡部幸雄の１１年連続。
▽同一平地Ｇ１連覇 天皇賞・春（８９～９２年）、エリザベス女王杯（０１～０４年）の４連覇。
▽騎乗回数 ５９３回。２位は横山典弘の４５１回。