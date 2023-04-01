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【セパ公示】（１日）ヤクルトがピーターズ 、巨人は田中豊樹、日本ハムは上沢直之を登録
2023年4月1日 12時7分
スポーツ報知
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽ヤクルト ピーターズ投手
▽巨人 田中豊樹投手
【出場選手登録抹消】
なし
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽日本ハム 上沢直之投手
【出場選手登録抹消】
なし
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