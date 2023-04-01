ボーイズリーグ（東日本）全国大会出場チーム卒団生の進路紹介【千葉・茨城】

中学生チーム卒団生進路紹介

新年度がスタート。ボーイズリーグの卒団生も活躍の場を高校野球へと移した。昨年春夏の全国大会に出場した中学生チームの主な選手の進路を順次紹介。千葉は春夏連続出場・松戸中央ボーイズの４番・高松翔和が盛岡大付、茨城は江戸崎ボーイズ主将・高安幸志郎が帝京で甲子園出場を目指す。

◆松戸中央ボーイズ・千葉県支部＝春夏ベスト１６＝

▽市船橋 小倉孝友（投・右右）島田侑胡（投・右右）平泉篤宗（内・左左）村田久河（外・右左）▽専大松戸 鬼頭智大（投・右両）牧野大瑚（内・右右）森岡大和（捕・右右）▽日大三 石井寛也（投・右右）▽日大豊山 赤羽宏介（内・右右）▽龍ヶ崎一 平澤陸斗（外・右右）▽盛岡大付 青山竜太（投・右右）高松翔和（内・右右）

◆江戸崎ボーイズ・茨城県支部＝春ベスト１６＝

▽聖光学院 大嶋哲平（投・左左）▽水城 岡野青介（内・右右）宮本陽斗（外・右左）▽土浦三 小澤凌駕（内・右右）▽盛岡大付 新村拓史（外・右右）久保田莉央（投・左左）▽鶴岡東 塚本寅次朗（投・左左）▽常総学院 大木投哉（外・右右）▽帝京 高安幸志郎（捕・右右）▽北海 吉井天星（内・右右）▽日南学園 鈴木雄翔（外・右右）▽牛久 山崎蒼真（外・右右）▽日大三 前川凌太（投・右左）▽つくば秀英 坂本悠峨（捕・右右）▽市柏 杉山壱平（内・右右）▽高崎健康福祉大高崎 向井翔（内・右左）

◆波崎ボーイズ・茨城県支部＝夏２回戦＝

▽関東一 成田夢音（捕・右右）▽高崎健康福祉大高崎 加瀬竜都（内・右右）▽千葉学芸 林航大（外・左左）▽つくば秀英 安藤涉（投・左左）▽中央学院 平野逞仁（内・右右）千葉経大付 酒井陽大（外・右両）▽昌平 深野俊丞（外・右左）▽鹿島学園 高木碧斗（外・右右）

※左から進学校、選手名、守備位置、投打