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ボーイズリーグ（東日本）全国大会出場チーム卒団生の進路紹介【千葉・茨城】

スポーツ報知
昨年６月、選手権（夏季全国）大会茨城県支部予選を突破して歓喜する波崎ボーイズの選手たち

中学生チーム卒団生進路紹介

　新年度がスタート。ボーイズリーグの卒団生も活躍の場を高校野球へと移した。昨年春夏の全国大会に出場した中学生チームの主な選手の進路を順次紹介。千葉は春夏連続出場・松戸中央ボーイズの４番・高松翔和が盛岡大付、茨城は江戸崎ボーイズ主将・高安幸志郎が帝京で甲子園出場を目指す。

◆松戸中央ボーイズ・千葉県支部＝春夏ベスト１６＝

▽市船橋　小倉孝友（投・右右）島田侑胡（投・右右）平泉篤宗（内・左左）村田久河（外・右左）▽専大松戸　鬼頭智大（投・右両）牧野大瑚（内・右右）森岡大和（捕・右右）▽日大三　石井寛也（投・右右）▽日大豊山　赤羽宏介（内・右右）▽龍ヶ崎一　平澤陸斗（外・右右）▽盛岡大付　青山竜太（投・右右）高松翔和（内・右右）

◆江戸崎ボーイズ・茨城県支部＝春ベスト１６＝

▽聖光学院　大嶋哲平（投・左左）▽水城　岡野青介（内・右右）宮本陽斗（外・右左）▽土浦三　小澤凌駕（内・右右）▽盛岡大付　新村拓史（外・右右）久保田莉央（投・左左）▽鶴岡東　塚本寅次朗（投・左左）▽常総学院　大木投哉（外・右右）▽帝京　高安幸志郎（捕・右右）▽北海　吉井天星（内・右右）▽日南学園　鈴木雄翔（外・右右）▽牛久　山崎蒼真（外・右右）▽日大三　前川凌太（投・右左）▽つくば秀英　坂本悠峨（捕・右右）▽市柏　杉山壱平（内・右右）▽高崎健康福祉大高崎　向井翔（内・右左）

◆波崎ボーイズ・茨城県支部＝夏２回戦＝

▽関東一　成田夢音（捕・右右）▽高崎健康福祉大高崎　加瀬竜都（内・右右）▽千葉学芸　林航大（外・左左）▽つくば秀英　安藤涉（投・左左）▽中央学院　平野逞仁（内・右右）千葉経大付　酒井陽大（外・右両）▽昌平　深野俊丞（外・右左）▽鹿島学園　高木碧斗（外・右右）

※左から進学校、選手名、守備位置、投打

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