ボーイズリーグ（東日本）全国大会出場チーム卒団生の進路紹介【埼玉・長野】

中学生チーム卒団生進路紹介

新年度を迎えボーイズリーグの卒団生は活躍の場を高校野球へと移した。昨年春夏の全国大会に出場した中学生チームの主な選手の進路を順次紹介。埼玉は昨春全国制覇・武蔵嵐山（旧武蔵狭山）ボーイズの主将でエース・西田駿が浦和学院、長野の千曲ボーイズ主将・宮川真聖は山梨学院で甲子園を目指す。

◆武蔵嵐山ボーイズ・埼玉県支部＝春優勝・夏ベスト４＝

▽浦和学院 西田瞬（投・右右）石川拓海（投・右右）▽木更津総合 本島敬大（捕・右右）▽佐久長聖 森圭翔（内・右右）▽武蔵越生 石井琉維（投・右右）早坂翔希哉（外・左左）▽盛岡大付 金井拓海（投・左左）▽桐生一 伊藤悠大（外・右右）▽東農大二 佐藤伊織（外・右右）▽日本航空 矢島元就（外・右左）▽星野学園 園田隆晟（内・右左）▽飛龍 山川太樹（外・右右）

◆春日部ボーイズ・埼玉県支部＝夏ベスト４＝

▽鶴岡東 志村駿（投・左左）山谷大夢（内・右右）山谷陽輝（内・右左）▽日大東北 古屋劉陽（外・右左）▽春日部共栄 佐藤隆成（投・右左）野口大晟（投・左左）▽桐生一 松田陸人（投・右右）▽太成学院大高 西川龍心（外・右右）▽上尾 皆川輝生（投・右右）内田悠翔（内・右左）▽川越東 平林大河（外・右右）▽二松学舎大付 土屋慶太（内・右右）▽仙台育英 土屋璃空（捕・右左）▽常総学院 小林銀士（内・左左）▽帝京 富澤翔馬（外・右左）▽浦和学院 押味駿太（外・右左）

◆千曲ボーイズ・長野県支部＝春２回戦＝

▽山梨学院 宮川真聖（捕・右左）▽浜松開誠館 塚田暖琉（投・右右）▽未来富山 江藤蓮（投・左左）▽長野日大 村井謙伸（内・右右）▽上田西 上條滉太（投・右右）

◆諏訪ボーイズ・長野県支部＝夏２回戦＝

▽松商学園 山岡慶斗（投・右右）▽諏訪清陵 茅野悠喜（捕・右右）宿岩祐太（外・右右）▽岡谷南 倉澤新（投・左左）堀内惇哉（内・右右）▽松本県ケ丘 五十嵐蓮（投・右左）

※左から進学校、選手名、守備位置、投打