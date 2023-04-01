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ボーイズリーグ（東日本）全国大会出場チーム卒団生の進路紹介【埼玉・長野】

スポーツ報知
昨春の全国大会で初優勝した武蔵狭山（現武蔵嵐山）ボーイズ

中学生チーム卒団生進路紹介

　新年度を迎えボーイズリーグの卒団生は活躍の場を高校野球へと移した。昨年春夏の全国大会に出場した中学生チームの主な選手の進路を順次紹介。埼玉は昨春全国制覇・武蔵嵐山（旧武蔵狭山）ボーイズの主将でエース・西田駿が浦和学院、長野の千曲ボーイズ主将・宮川真聖は山梨学院で甲子園を目指す。

◆武蔵嵐山ボーイズ・埼玉県支部＝春優勝・夏ベスト４＝

▽浦和学院　西田瞬（投・右右）石川拓海（投・右右）▽木更津総合　本島敬大（捕・右右）▽佐久長聖　森圭翔（内・右右）▽武蔵越生　石井琉維（投・右右）早坂翔希哉（外・左左）▽盛岡大付　金井拓海（投・左左）▽桐生一　伊藤悠大（外・右右）▽東農大二　佐藤伊織（外・右右）▽日本航空　矢島元就（外・右左）▽星野学園　園田隆晟（内・右左）▽飛龍　山川太樹（外・右右）

◆春日部ボーイズ・埼玉県支部＝夏ベスト４＝

▽鶴岡東　志村駿（投・左左）山谷大夢（内・右右）山谷陽輝（内・右左）▽日大東北　古屋劉陽（外・右左）▽春日部共栄　佐藤隆成（投・右左）野口大晟（投・左左）▽桐生一　松田陸人（投・右右）▽太成学院大高　西川龍心（外・右右）▽上尾　皆川輝生（投・右右）内田悠翔（内・右左）▽川越東　平林大河（外・右右）▽二松学舎大付　土屋慶太（内・右右）▽仙台育英　土屋璃空（捕・右左）▽常総学院　小林銀士（内・左左）▽帝京　富澤翔馬（外・右左）▽浦和学院　押味駿太（外・右左）

◆千曲ボーイズ・長野県支部＝春２回戦＝

▽山梨学院　宮川真聖（捕・右左）▽浜松開誠館　塚田暖琉（投・右右）▽未来富山　江藤蓮（投・左左）▽長野日大　村井謙伸（内・右右）▽上田西　上條滉太（投・右右）

◆諏訪ボーイズ・長野県支部＝夏２回戦＝

▽松商学園　山岡慶斗（投・右右）▽諏訪清陵　茅野悠喜（捕・右右）宿岩祐太（外・右右）▽岡谷南　倉澤新（投・左左）堀内惇哉（内・右右）▽松本県ケ丘　五十嵐蓮（投・右左）

※左から進学校、選手名、守備位置、投打

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