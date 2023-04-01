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ボーイズリーグ（東日本）全国大会出場チーム卒団生の進路紹介【神奈川・山梨】

スポーツ報知
昨夏の全国大会で２連覇を果たした湘南ボーイズ

中学生チーム卒団生進路紹介

　今日から新年度。ボーイズリーグの卒団生は活躍の場を高校野球へと移す。昨年春夏の全国大会に出場した中学生チームの主な選手の進路を順次紹介。神奈川は昨夏日本一の湘南ボーイズ主将・原遼希が慶応、山梨は昨春全国大会初勝利・富士北麓ボーイズのエース・亀田翔大が甲府工で甲子園を目指す。

◆湘南ボーイズ・神奈川県支部＝春準優勝・夏優勝＝

▽慶応　原遼希（捕・右右）▽法政二　田代栄人（内・右右）▽桐光学園　中里心温（内・右右）▽日大藤沢　劔持潤平（投・右右）▽桐蔭学園　岡田駿希（内・右左）▽東海大相模　中村龍之介（内・左左）山口寛太（外・右左）▽日大三島　松井俊太（内・右右）▽昌平　木下雅斗（投・左左）▽中央学院　相澤舷（外・右右）

◆都筑中央ボーイズ・神奈川県支部＝夏ベスト１６＝

▽青藍泰斗　鈴木俊世（内・右右）中田吏（投・左左）舘野瞬（内・右右）▽国学院久我山　藤原平太（捕・右右）▽駒大高　福本拓生（捕・右右）▽日体荏原　佐藤杏慈（内・右左）▽広陵　岩本大輝（内・右右）▽常総学院　横山義賢（外・左左）▽仙台育英　上田夢輝（内・右左）▽加藤学園　長谷部快（外・右右）▽千葉学芸　瀬戸楽斗（投・右右）仲宗根彪真（内・右右）▽北照　木田武杜（内・右右）▽東海大翔洋　吉川快（内・右左）▽横浜隼人　中島宏太（外・右左）▽日大三　木村心（投・右右）▽中大横浜　松藤遼太（投・右右）

◆富士北麓ボーイズ・山梨県支部＝春２回戦・夏１回戦＝

▽甲府工　鈴木雄篤（外・右左）亀田翔大（投・右右）小林祐太（捕・右右）勝俣雅琉（外・右左）▽日川　貴家遥斗（内・右右）椙本憲伸（外・右右）▽明大中野八王子　志村駿磨（内・右右）▽富士学苑　天野晴空（内・右右）▽都留　志村斗羽（外・右右）▽都留興譲館　上杉凌大（内・右右）▽富士北稜　渡辺銀哉（内・右右）

※左から進学校、選手名、守備位置、投打

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