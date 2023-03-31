【ダービー卿ＣＴ】重賞初Ｖを狙うジャスティンカフェは２枠４番　レッドモンレーヴは２枠３番

◆第５５回ダービー卿チャレンジＴ・Ｇ３（４月１日、中山競馬場・芝１６００メートル）枠順決定

出走馬１６頭の枠順が３月３１日、決定した。

昨秋のＧ２・毎日王冠でレコード決着の２着と好走したジャスティンカフェ（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は２枠４番から重賞初制覇を狙う。

また、中山は２戦２勝のレッドモンレーヴ（牡４歳、美浦・蛯名正義厩舎、父ロードカナロア）は２枠３番、昨年のシンザン記念勝ち馬マテンロウオリオン（牡４歳、栗東・昆貢厩舎、父ダイワメジャー）は５枠９番で確定した。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ソロフレーズ 牡８ ５３ 武士沢 友治

（２）ルプリュフォール セン７ ５７ 石橋 脩

（３）レッドモンレーヴ 牡４ ５６ 川田 将雅

（４）ジャスティンカフェ 牡５ ５８ クリストフ・ルメール

（５）スカーフェイス 牡７ ５７ 横山 和生

（６）ミスニューヨーク 牝６ ５６ ミルコ・デムーロ

（７）アナザーリリック 牝５ ５６ 津村 明秀

（８）インダストリア 牡４ ５６ 戸崎 圭太

（９）マテンロウオリオン 牡４ ５８ 横山 典弘

（１０）トーラスジェミニ 牡７ ５８ 佐藤 翔馬

（１１）ウイングレイテイスト 牡６ ５７ 松岡 正海

（１２）ミッキーブリランテ 牡７ ５７・５ 坂井 瑠星

（１３）タイムトゥヘヴン 牡５ ５８ 大野 拓弥

（１４）ベレヌス 牡６ ５８ 西村 淳也

（１５）ファルコニア 牡６ ５８・５ 吉田 隼人

（１６）ゾンニッヒ 牡５ ５６ 菅原 明良