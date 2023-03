エンゼルスのマイク・トラウト、大谷の次はタイガー・ウッズと“夢のコラボ”実現！故郷にゴルフ場建設

WBC米国代表主将を務めたエンゼルスのマイク・トラウト(31)が日本時間28日までに自身のツイッターを更新。ゴルフ界のスーパースター、タイガー・ウッズ(47)と共同してのゴルフ場建設を発表した。

トラウトは「タイガーと一緒に、長年の夢が実現することにとてもわくわくしています。『トラウト・ナショナル―ザ・リザーブ』について今後も情報をシェアしていくことが楽しみです」とつぶやき、自身がゴルフをプレーするシーンや重機で建設中を想像させる映像をアップした。映像の中ではウッズのゴルフコース設計会社「TGR Design」のロゴマークを入れ「2025公開」と紹介している。

米メディア報道によると、ゴルフ場はトラウトの故郷、米ニュージャージー州バインランドで建設されるという。コース設計を請け負うウッズは「MLBでのプレーをずっと見てきたマイク(トラウト)と一緒にプロジェクトができる―こんなチャンスは逃せません」とコメントを発表。またトラウトのつぶやきをリツイートした。

WBCでは決勝戦で侍ジャパンでエンゼルス同僚の大谷翔平と「夢の対決」を実現したトラウト。今度はウッズと「夢のコラボ」が成就する。

We promised you all a big announcement and here it is! We are so excited to be able to make a longtime dream of mine a reality, with none other than @tigerwoods and @tgrdesignbytw. We can't wait to share more updates with you as we create Trout National - The Reserve. pic.twitter.com/V8eMGEUYdS