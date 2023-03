【ドバイ・ターフ】ダノンベルーガの２着惜敗に悔やむモレイラ騎手「外に出すまで時間がかかった」

◆ドバイ・ターフ・G1(3月25日、メイダン競馬場・芝1800メートル=14頭立て、2頭が出走取消)

【ドバイ(UAE)25日=松末守司】日本馬は3頭出しで挑んだが、ダノンベルーガ(牡4歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ)の2着が最高。昨年のパンサラッサ(1着同着)に続く連覇はならなかった。勝ったのは3連覇となるロードノース(デットーリ騎手)。勝ち時計は1分47秒39。

******

日本陣営の談話

★ダノンベルーガ(2着)

ジョアン・モレイラ騎手「ゲートはそこそこ普通に出ましたが、向正面では理想より1列後ろのポジションになってしまいました。直線で外に出すまで一瞬時間がかかったものの、外に出してからは良く伸びてくれました。まだまだポテンシャルのある素晴らしい馬です」

★セリフォス(5着)

中内田充正調教師「馬の状態は良かったです。初の遠征、初の距離という中で馬は頑張ってくれましたが、力が足りませんでした。距離の壁という面もあるかもしれません。この後レースを分析していきたいと思います」

ダミアン・レーン騎手「いつもとは違い、途中で脚が止まってしまいました」

★ヴァンドギャルド(14着)

藤原和男調教助手「良い展開でしたけど、ジョッキーが追い出した時にミスステップをして、そこでやめました」

ミカエル・バルザローナ騎手「直線に入ってからバランスを崩し、おかしいと思ったので、最後は無理して追いませんでした。内に切れ込んで、さあこれからというところだったのですが、大事を取りました」

→→次頁にドバイ・ターフのハイライト動画→→

⭐️ Lord North - three-time winner of the Dubai Turf sponsored by DP World. He proves too good under @FrankieDettori for team Gosden to create history at Meydan!



🏆 2021

🏆 2022

🏆 2023#DWC23 | #RacingDubai | #DubaiWorldCup pic.twitter.com/a2o1VHzMt9