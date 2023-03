【ドバイ・シーマＣ】イクイノックスが圧巻の逃げ切りでレコードＶ　ルメール騎手「素晴らしい馬です」

◆ドバイ・シーマクラシック・G1(3月25日、メイダン競馬場、芝2410メートル=10頭立て)

昨年の年度代表馬イクイノックス(牡4歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック)がクリストフ・ルメール騎手=栗東=の騎乗で強烈な世界デビューを飾った。昨年のシャフリヤールに続き、日本調教馬が連覇を達成した。

デビュー以来、初めて逃げの手に出たが、直線に入っても手綱は全く動かぬまま、後続をぐいぐい突き放していく。最後までステッキは入らなかったが、差は広がる一方で、最後までノーステッキで3馬身半差をつける大楽勝だった。同馬はこれで昨年の天皇賞・秋、有馬記念に続くG1・3勝目になる。勝ち時計は2分25秒65。

ルメール騎手はハーツクライに騎乗した06年以来、17年ぶりとなる2勝目。まるで当時のVTRを見ているような先行策での圧勝は、今月天国へ旅立ったハーツクライに捧げるような走りだった。

ルメール騎手(イクイノックス=1着)「素晴らしい馬ですね。どんどん良くなっています。今回はフレッシュでしたし、自分の馬が一番強いと思っていました。陣営も良く仕上げてくれました。残念ながら(06年にともに制した)ハーツクライは2週間前に亡くなってしまいました。ハーツクライから自分の第2の騎手人生が始まったと思っています。(イクイノックスは)どんどん自分のなかでのランキングが上がっています。今回の相手で、こんな競馬ができて非常にうれしく思っています」」

→→次頁にドバイ・シーマクラシックのハイライト動画→→

🇯🇵 Equinox is out of this world in the Longines Dubai Sheema Classic for @christo68914587 & Tetsuya Kimura



🏆 G1 Longines Dubai Sheema Classic

🏆 G1 Tenno Sho

🏆 G1 Arima Kinen

⭐️ Japan's latest superstar#イクイノックス | #競馬 pic.twitter.com/2MxwucWexJ