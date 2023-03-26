【ドバイ・シーマＣ】昨年の年度代表馬イクイノックスが海外Ｇ１制覇　鮮やかに世界デビュー飾る

◆ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２５日、メイダン競馬場・芝２４１０メートル＝１０頭立て）

【ドバイ（ＵＡＥ）２５日＝松末守司】日本の大将格だったイクイノックス（牡４歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック）がクリストフ・ルメール騎手＝栗東＝の騎乗で見事に優勝。昨年のシャフリヤールに続き、日本調教馬が連覇を達成した。同馬はこれでＧ１・３勝目。勝ち時計は２分２５秒６５。

昨年の天皇賞・秋、有馬記念を圧倒的な強さで勝利し、ＪＲＡ賞年度代表馬の座を射止めると、１月３０日のＪＲＡ賞授賞式でオーナーのシルクレーシング米本昌史代表がドバイへの遠征プランを明言。日本でも順調に調教をこなし、３月１５日に現地に到着した。初のナイター競馬など不安要素をものともせず、世界中のホースマンにその強さを見せつけた。

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