【ドバイ・シーマＣ】昨年の年度代表馬イクイノックスが海外Ｇ１制覇　鮮やかに世界デビュー飾る

◆ドバイ・シーマクラシック・G1(3月25日、メイダン競馬場・芝2410メートル=10頭立て)

【ドバイ(UAE)25日=松末守司】日本の大将格だったイクイノックス(牡4歳、美浦・木村哲也厩舎、父キタサンブラック)がクリストフ・ルメール騎手=栗東=の騎乗で見事に優勝。昨年のシャフリヤールに続き、日本調教馬が連覇を達成した。同馬はこれでG1・3勝目。勝ち時計は2分25秒65。

昨年の天皇賞・秋、有馬記念を圧倒的な強さで勝利し、JRA賞年度代表馬の座を射止めると、1月30日のJRA賞授賞式でオーナーのシルクレーシング米本昌史代表がドバイへの遠征プランを明言。日本でも順調に調教をこなし、3月15日に現地に到着した。初のナイター競馬など不安要素をものともせず、世界中のホースマンにその強さを見せつけた。

→→次頁にドバイ・シーマクラシックのハイライト動画→→

🇯🇵 Equinox is out of this world in the Longines Dubai Sheema Classic for @christo68914587 & Tetsuya Kimura



🏆 G1 Longines Dubai Sheema Classic

🏆 G1 Tenno Sho

🏆 G1 Arima Kinen

⭐️ Japan's latest superstar#イクイノックス | #競馬 pic.twitter.com/2MxwucWexJ