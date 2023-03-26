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【ドバイ・ターフ】日本馬はダノンベルーガの２着が最高　モレイラ騎手「スムーズさを欠いた」…ロードノースが３連覇

スポーツ報知
２着に敗れたダノンベルーガ

◆ドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２５日、メイダン競馬場・芝１８００メートル＝１４頭立て、２頭が出走取消）

　日本馬は３頭出しで挑んだが、ダノンベルーガ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ）の２着が最高。昨年のパンサラッサに続く連覇はならなかった。勝ったのは３連覇となるロードノース（デットーリ騎手）。勝ち時計は１分４７秒３９．

　他の日本馬は昨年の最優秀短距離馬セリフォス（牡４歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー）が５着、３年連続の挑戦だったヴァンドギャルド（牡７歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト）が１４着。なお、昨年の日本ダービー馬ドウデュース（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ）は左前肢ハ行で出走を取り消している。

　ジョアン・モレイラ騎手（ダノンベルーガ＝２着）「思ったような位置が取れなかった。あとちょっとの幸運がほしかったですね。まだまだ上昇の余地を残している馬。３、４コーナーでスムーズさを欠くところがあった。もう少し前と差を詰めたところでレースをしたかった」

　

→→次頁にドバイ・ターフのハイライト動画→→

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