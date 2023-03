【ドバイ・ターフ】日本馬はダノンベルーガの２着が最高　モレイラ騎手「スムーズさを欠いた」…ロードノースが３連覇

◆ドバイ・ターフ・G1(3月25日、メイダン競馬場・芝1800メートル=14頭立て、2頭が出走取消)

日本馬は3頭出しで挑んだが、ダノンベルーガ(牡4歳、美浦・堀宣行厩舎、父ハーツクライ)の2着が最高。昨年のパンサラッサに続く連覇はならなかった。勝ったのは3連覇となるロードノース(デットーリ騎手)。勝ち時計は1分47秒39.

他の日本馬は昨年の最優秀短距離馬セリフォス(牡4歳、栗東・中内田充正厩舎、父ダイワメジャー)が5着、3年連続の挑戦だったヴァンドギャルド(牡7歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ディープインパクト)が14着。なお、昨年の日本ダービー馬ドウデュース(牡4歳、栗東・友道康夫厩舎、父ハーツクライ)は左前肢ハ行で出走を取り消している。

ジョアン・モレイラ騎手(ダノンベルーガ=2着)「思ったような位置が取れなかった。あとちょっとの幸運がほしかったですね。まだまだ上昇の余地を残している馬。3、4コーナーでスムーズさを欠くところがあった。もう少し前と差を詰めたところでレースをしたかった」

⭐️ Lord North - three-time winner of the Dubai Turf sponsored by DP World. He proves too good under @FrankieDettori for team Gosden to create history at Meydan!



🏆 2021

🏆 2022

🏆 2023#DWC23 | #RacingDubai | #DubaiWorldCup pic.twitter.com/a2o1VHzMt9