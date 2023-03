【ドバイ・ターフ】ロードノースが史上初の３連覇達成！鞍上は今年で引退のデットーリ

◆ドバイ・ターフ・G1(3月25日、メイダン競馬場・芝1800メートル=14頭立て、2頭が出走取消)

【ドバイ(UAE)25日=松末守司】昨年、レース史上初の連覇を飾ったロードノース(セン7歳、英国ゴスデン厩舎、父ドバウィ)が直線で抜け出す完勝。見事に3連覇を飾った。鞍上は今年限りでの引退を発表しているランフランコ・デットーリ騎手=イタリア=。

同馬は昨夏以降、8か月の休養に入っていたが、復帰戦だった前走のG3を快勝し、万全の態勢で大一番を迎えていた。

