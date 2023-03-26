【ドバイ・ターフ】ロードノースが史上初の３連覇達成！鞍上は今年で引退のデットーリ

◆ドバイ・ターフ・Ｇ１（３月２５日、メイダン競馬場・芝１８００メートル＝１４頭立て、２頭が出走取消）
【ドバイ（ＵＡＥ）２５日＝松末守司】昨年、レース史上初の連覇を飾ったロードノース（セン７歳、英国ゴスデン厩舎、父ドバウィ）が直線で抜け出す完勝。見事に３連覇を飾った。鞍上は今年限りでの引退を発表しているランフランコ・デットーリ騎手＝イタリア＝。
同馬は昨夏以降、８か月の休養に入っていたが、復帰戦だった前走のＧ３を快勝し、万全の態勢で大一番を迎えていた。
⭐️ Lord North - three-time winner of the Dubai Turf sponsored by DP World. He proves too good under @FrankieDettori for team Gosden to create history at Meydan!— Dubai Racing Club (@RacingDubai) March 25, 2023
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