【ドバイ・Ｇシャヒーン】日本馬はリメイクの５着が最高　武豊騎手「世界でもやれる馬」

◆ドバイ・ゴールデンシャヒーン・G1(3月25日、メイダン競馬場・ダート1200メートル=14頭立て)

日本馬は4頭出しで挑んだが、リメイク(牡4歳、栗東・新谷功一厩舎、父ラニ)の5着が最高。これまで2019年のマテラスカイ、2021年と2022年のレッドルゼルの2着が最高だったが、今年も初勝利とはならなかった。勝ったのはアメリカのシベリウス(セン5歳、オドワイヤー厩舎、父ノットディスタイム)。

昨年まで2年連続で2着だったレッドルゼルは6着に敗れ、フェブラリーSを勝ったレモンポップ(牡5歳、美浦・田中博康厩舎、父レモンドロップキッド)は後方で見せ場のない10着。ジャスティン(牡7歳、栗東・矢作芳人厩舎、父オルフェーヴル)は12着だった。

武豊騎手(リメイク=5着)「世界のトップレベルでもやれる馬ですね。スタートは、ゲートボーイが初めてで戸惑っていた。(前走の鞍上・福永祐一調教師からは)『いい馬でここでもやれる』と聞いていましたが、その通りでしたね」

🥊 Sibelius vs Switzerland - what a finish to the Dubai Golden Shaheen sponsored by Nakheel!



Ryan Moore is at the double on #DubaiWorldCup night as Sibelius wins a thriller for @jerryodwyer1 #DWC23 | #RacingDubai pic.twitter.com/2R7RtG6WJ2