【ゴドルフィンＭ】海外初挑戦ウインカーネリアン６着　三浦皇成騎手「ダートがこたえた」

◆ゴドルフィンマイル・G2(3月25日、メイダン競馬場・ダート1600メートル)

【ドバイ(UAE)25日=松末守司】日本勢としての連覇がかかった一戦だったが、昨年の覇者バスラットレオン(牡5歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ)の4着が最先着だった。

海外初挑戦のウインカーネリアン(牡6歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー)が6着、サウジアラビアG3から転戦したラウダシオン(牡6歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父リアルインパクト)は11着。地元UAEのアイソレート(牡5歳)が勝った。

三浦皇成騎手「ポジションは予定通り。この馬の力を出せるだけのレースはできたのかな。初のダートチャレンジでしたし、朝に水をまいて砂質も変わっていた。課題のゲートはクリアして、自分の競馬はしてくれた。芝ではうなるような手応えがあるが、今日はなかった。ダートがこたえたのかもしれない」

鹿戸雄一調教師「今日はゲートも大人しくてしっかり出てくれました。積極的な競馬はできましたが、水をまいたことで重い馬場になって結構、厳しい競馬になってしまった。初の海外でいい経験はできたので、これから生かして行きたい」

Not a bad way to ride your first #DWC23 winner @Tyler_Gaff 👏



Isolate is a breathtaking winner of the Godolphin Mile sponsored by One Zaabeel for Doug Watson 🚀 #DubaiWorldCup | #RacingDubai pic.twitter.com/LIlzRbPE5e