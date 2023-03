【ＵＡＥダービー】デルマソトガケが鮮やか逃げ切り　日本馬が４着までを独占

◆UAEダービー・G2(3月25日、メイダン競馬場・ダート1900メートル=13頭立て)

【ドバイ(UAE)25日=松末守司】サウジダービーで日本馬最先着の3着に入ったデルマソトガケ(牡3歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ)がクリストフ・ルメール騎手=栗東=との初コンビで鮮やかに逃げ切り勝ち。2022年全日本2歳優駿に続く重賞2勝目、海外重賞初制覇を飾った。

日本調教馬は2022年のクラウンプライドに続く連覇。2016年のラニを合わせて同レース3勝目となった。

2着にドゥラエレーデ(牡3歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ)、3着にコンティノアール(牡3歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン)、4着にペリエール(牡3歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ヘニーヒューズ)と日本馬が1~4着を独占した。

🚀 Derma Sotogake - what a performance in the UAE Derby sponsored by Atlantis The Royal



He powers to a brilliant success under @christo68914587 & Hidetaka Otonashi to lead home a Japanese 1-2-3#デルマソトガケ | #DWC23 pic.twitter.com/NXDnFpJek7