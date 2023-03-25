【ＵＡＥダービー】デルマソトガケが鮮やか逃げ切り　日本馬が４着までを独占

◆ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２５日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル＝１３頭立て）

【ドバイ（ＵＡＥ）２５日＝松末守司】サウジダービーで日本馬最先着の３着に入ったデルマソトガケ（牡３歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）がクリストフ・ルメール騎手＝栗東＝との初コンビで鮮やかに逃げ切り勝ち。２０２２年全日本２歳優駿に続く重賞２勝目、海外重賞初制覇を飾った。

日本調教馬は２０２２年のクラウンプライドに続く連覇。２０１６年のラニを合わせて同レース３勝目となった。

２着にドゥラエレーデ（牡３歳、栗東・池添学厩舎、父ドゥラメンテ）、３着にコンティノアール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ドレフォン）、４着にペリエール（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ヘニーヒューズ）と日本馬が１～４着を独占した。

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