総賞金約１６億円のドバイＷＣは「日本ＶＳ世界」と海外メディア　日本馬８頭は「際立った記録を持っていない」

日本時間のきょう25日深夜にドバイ・ワールドカップデーがUAEのメイダン競馬場で開催される。米メディア「ブラッドホース」電子版は22日に「1200万ドル(約16億円)のドバイWC:日本VS世界」と題した記事を掲載。各馬の戦歴を紹介しながらレースを展望している(日本円換算は今年のJRAの米ドル換算固定レート、131.865円で計算)。

メイン競走のドバイ・ワールドC(ダート2000メートル)は15頭立てにもかかわらず、日本馬が史上最多の8頭も参戦しているが、同メディアでは「日本勢の規模の大きさは印象的ですが、8頭はいずれも本当に際立った記録を持っていない」と指摘している。

日本勢の筆頭格であるパンサラッサは今年のサウジC(ダート1800メートル)を制し、米国の強豪カントリーグラマーを2着に退けているが、同メディアは「さらに200メートル延びるのは疑わしいかもしれない」と距離延長を割引材料ととらえているようだ。矢作調教師はパンサラッサが昨年と同じドバイ・ターフ再戦か、ダートに固執するか難しい選択だったとしつつ、「もちろん、余分な距離が心配です。しかし、どのように対処するかは吉田豊を信頼しなければなりません」と矢作師の談話を引用している。

英国ブックメーカーの大手ウィリアムヒル社(25日12時現在)では、カントリーグラマーとアルジールスが4・5倍の1番人気タイに設定されている。日本勢で最も評価が高いのは3番手の9・5倍に設定されたウシュバテソーロだ。パンラサッラは9番人気タイの17倍。下馬評を覆すことができるか。

