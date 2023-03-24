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【巨人】侍ジャパン　“ＲＥＳＰＥＣＴ”　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮを期間限定で予約販売開始

スポーツ報知
岡本和真フェイスタオル（球団提供）

　巨人は２４日、野球日本代表「侍ジャパン」として活躍した岡本和真内野手、大城卓三捕手、大勢投手、戸郷翔征投手の４選手の「侍ジャパン　“ＲＥＳＰＥＣＴ”　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」をジャイアンツ公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で予約販売を開始したことを発表した。

　岡本和の勝利を呼び込む打撃をはじめ、戸郷、大勢、大城卓のチーム一丸となって勇敢に戦う姿に敬意を表し、そのリスペクトの思いをデザインに込めたＴシャツとフェイスタオルを販売する。

【商品一覧】※金額は１０％消費税込み

コットンＴシャツ（岡本和真・大城卓三・大勢・戸郷翔征）各４，９００円

フェイスタオル（岡本和真・大城卓三・大勢・戸郷翔征）各２，５００円

【対象店舗】

・ジャイアンツ公式オンラインストア

・公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」

試合開催日：２２ゲート前グッズ売り場

非試合日：ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ　ＢＡＬＬＰＡＲＫ　ＴＯＫＹＯ　（２３ゲート横）

【予約受付期間】

・ジャイアンツ公式オンラインストア　：３月３１日正午まで

・公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ　ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）：３月３０日まで

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