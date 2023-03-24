【巨人】侍ジャパン　“ＲＥＳＰＥＣＴ”　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮを期間限定で予約販売開始

巨人は２４日、野球日本代表「侍ジャパン」として活躍した岡本和真内野手、大城卓三捕手、大勢投手、戸郷翔征投手の４選手の「侍ジャパン “ＲＥＳＰＥＣＴ” ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」をジャイアンツ公式オンラインストアと東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で予約販売を開始したことを発表した。
岡本和の勝利を呼び込む打撃をはじめ、戸郷、大勢、大城卓のチーム一丸となって勇敢に戦う姿に敬意を表し、そのリスペクトの思いをデザインに込めたＴシャツとフェイスタオルを販売する。
【商品一覧】※金額は１０％消費税込み
コットンＴシャツ（岡本和真・大城卓三・大勢・戸郷翔征）各４，９００円
フェイスタオル（岡本和真・大城卓三・大勢・戸郷翔征）各２，５００円
【対象店舗】
・ジャイアンツ公式オンラインストア
・公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」
試合開催日：２２ゲート前グッズ売り場
非試合日：ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ ＢＡＬＬＰＡＲＫ ＴＯＫＹＯ （２３ゲート横）
【予約受付期間】
・ジャイアンツ公式オンラインストア ：３月３１日正午まで
・公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）：３月３０日まで