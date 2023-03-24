【毎日杯】ホープフルＳ３着のキングズレインは４枠５番　連勝を目指すノッキングポイントは６枠８番　枠順決定

◆第７０回毎日杯・Ｇ３（３月２５日、阪神・芝１８００メートル）

第７０回毎日杯の枠順が３月２４日、決定した。ホープフルＳ３着のキングズレイン（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ルーラーシップ）は４枠５番。当初、予定していた報知杯弥生賞を発熱で取り消したが、仕切り直しの一戦で重賞初制覇を目指す。クラシックに向け賞金を加算したいノッキングポイント（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父モーリス）は６枠８番、ドットクルー（牡３歳、栗東・笹田和秀厩舎、父ディーマジェスティ）は８枠１３番から逆転を狙う。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）フェイト 牡３ ５６ 藤岡 康太

（２）セレンディピティ 牡３ ５６ 吉田 隼人

（３）シーズンリッチ 牡３ ５６ 角田 大河

（４）オメガリッチマン 牡３ ５６ 石川 裕紀人

（５）キングズレイン 牡３ ５６ 岩田 康誠

（６）ダブルジョーク 牡３ ５６ 横山 典弘

（７）ドクタードリトル 牡３ ５６ 松山 弘平

（８）ノッキングポイント 牡３ ５６ 藤岡 佑介

（９）マイネルメモリー 牡３ ５６ 吉村 智洋

（１０）エマヌエーレ 牡３ ５６ 和田 竜二

（１１）フルメタルボディー 牡３ ５６ 松田 大作

（１２）アドマイヤイル 牡３ ５６ 団野 大成

（１３）ドットクルー 牡３ ５６ 岩田 望来