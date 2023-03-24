【マーチＳ】チャンピオンズＣ３着のハピは４枠７番　トップハンデのサンライズホープは大外８枠１６番

◆第３０回マーチＳ・Ｇ３（３月２６日、中山競馬場・ダート１８００メートル）
第３０回マーチＳの枠順が２４日、確定した。前走のチャンピオンズＣで３着に好走して、待望の重賞初制覇を狙うハピ（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）は、４枠７番に決まった。
重賞２勝の実績馬で、トップハンデ５９キロを背負うサンライズホープ（牡６歳、栗東・羽月友彦厩舎、父マジェスティックウォリアー）は、大外の８枠１６番に決定した。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）ダノンファラオ 牡６ ５８ 田中 勝春
（２）カテドラル 牡７ ５８・５ 石川 裕紀人
（３）ロードヴァレンチ セン４ ５５ 永野 猛蔵
（４）デルマルーヴル 牡７ ５６ 松岡 正海
（５）ケンシンコウ 牡６ ５８ 田辺 裕信
（６）キタノヴィジョン 牡６ ５７ 江田 照男
（７）ハピ 牡４ ５８・５ 横山 典弘
（８）ウィリアムバローズ 牡５ ５７・５ 横山 武史
（９）ホウオウルバン 牡５ ５７ 内田 博幸
（１０）ヴァルツァーシャル 牡４ ５６ 菅原 明良
（１１）ダノンスプレンダー 牡７ ５７・５ 斎藤 新
（１２）ハヤブサナンデクン 牡７ ５７ 津村 明秀
（１３）ゲンパチルシファー 牡７ ５８ 大野 拓弥
（１４）プリティーチャンス 牝６ ５５・５ 石橋 脩
（１５）カフジオクタゴン 牡４ ５７ 北村 宏司
（１６）サンライズホープ 牡６ ５９ 幸 英明