【高松宮記念】メイケイエールは３枠５番　ナムラクレアは７枠１５番　枠順決定

◆第５３回高松宮記念・Ｇ１（３月２６日、中京競馬場・芝１２００メートル）
第５３回高松宮記念の枠順が２４日、決定した。メイケイエール（牝５歳、栗東・武英智厩舎、父ミッキーアイル）は３枠５番、同舞台のシルクロードＳを制したナムラクレア（牝４歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は７枠１５番からともに悲願のＧ１制覇に挑む。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１） トゥラヴェスーラ 牡８ 丹内 祐次 ５８
（２） ウォーターナビレラ 牝４ 吉田 隼人 ５６
（３） キルロード セン８ 和田 竜二 ５８
（４） ダディーズビビッド 牡５ 秋山 真一郎 ５８
（５） メイケイエール 牝５ 池添 謙一 ５６
（６） ナランフレグ 牡７ 丸田 恭介 ５８
（７） ヴェントヴォーチェ 牡６ 西村 淳也 ５８
（８） ロータスランド 牝６ 岩田 康誠 ５６
（９） ディヴィナシオン 牡６ 松本 大輝 ５８
（１０） オパールシャルム 牝６ 武藤 雅 ５６
（１１） ピクシーナイト 牡５ 戸崎 圭太 ５８
（１２） アグリ 牡４ 横山 和生 ５８
（１３） ファストフォース 牡７ 団野 大成 ５８
（１４） トウシンマカオ 牡４ 鮫島 克駿 ５８
（１５） ナムラクレア 牝４ 浜中 俊 ５６
（１６） グレナディアガーズ 牡５ 岩田 望来 ５８
（１７） ボンボヤージ 牝６ 川須 栄彦 ５６
（１８） ウインマーベル 牡４ 松山 弘平 ５８