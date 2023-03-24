注 目
報知SNS ウルトラマンシリーズ誕生秘話 「馬トク」に地方競馬追加
お知らせ
TwitterfacebookInstagramYouTube
ホーム 会員限定 WBC 大谷翔平 巨人 芸能 野球 サッカー ゴルフ スポーツ 箱根駅伝 大相撲 競馬 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート 釣り 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【高松宮記念】メイケイエールは３枠５番　ナムラクレアは７枠１５番　枠順決定

スポーツ報知
メイケイエール

◆第５３回高松宮記念・Ｇ１（３月２６日、中京競馬場・芝１２００メートル）

　第５３回高松宮記念の枠順が２４日、決定した。メイケイエール（牝５歳、栗東・武英智厩舎、父ミッキーアイル）は３枠５番、同舞台のシルクロードＳを制したナムラクレア（牝４歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は７枠１５番からともに悲願のＧ１制覇に挑む。決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）　トゥラヴェスーラ　　　牡８　丹内　祐次　５８

（２）　ウォーターナビレラ　　牝４　吉田　隼人　５６

（３）　キルロード　　　　　　セン８　和田　竜二　５８

（４）　ダディーズビビッド　　牡５　秋山　真一郎　５８

（５）　メイケイエール　　　　牝５　池添　謙一　５６

（６）　ナランフレグ　　　　　牡７　丸田　恭介　５８

（７）　ヴェントヴォーチェ　　牡６　西村　淳也　５８

（８）　ロータスランド　　　　牝６　岩田　康誠　５６

（９）　ディヴィナシオン　　　牡６　松本　大輝　５８

（１０）　オパールシャルム　　　牝６　武藤　雅　５６

（１１）　ピクシーナイト　　　　牡５　戸崎　圭太　５８

（１２）　アグリ　　　　　　　　牡４　横山　和生　５８

（１３）　ファストフォース　　　牡７　団野　大成　５８

（１４）　トウシンマカオ　　　　牡４　鮫島　克駿　５８

（１５）　ナムラクレア　　　　　牝４　浜中　俊　５６

（１６）　グレナディアガーズ　　　牡５　岩田　望来　５８

（１７）　ボンボヤージ　　　　　牝６　川須　栄彦　５６

（１８）　ウインマーベル　　　　牡４　松山　弘平　５８

続きを読む

競馬

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

注目トピック

コラムでＨｏ！

一覧へ

インフォメーション

個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請 報知新聞150周年
×