“りくりゅう”日本勢初のグランドスラムに王手！　ＷＢＣ日本代表の優勝に続く「『次は僕たちの番だ』と思ってやっていた」

◇フィギュアスケート ▽世界選手権 第1日(22日、さいたまスーパーアリーナ)

ペアのショートプログラム(SP)が行われ、三浦璃来、木原龍一組(木下グループ)が80・72点の今季世界最高(自己ベストは78・25点)点をマーク。首位発進し、日本勢初の同種目での大会制覇&同一シーズンで主要国際大会を全て制す「グランドスラム」に王手をかけた。

SP「You’ll Never Walk Alone」を演じ、2人そろっての3回転トウループやスロー3回転ルッツを着氷。圧巻の演技で、80点台を超えた。キスアンドクライで得点を確認すると、三浦は絶叫し跳び上がって歓喜。「2人とも技を含めてレベルを気を付けていた。でも80点は出ると思っていなかったので、ビックリしました」。木原は「自己ベストは超えられる自信はあった。素直にうれしかった」と胸を張った。

この日は演技前に、WBC決勝で日本代表が米国を下して3大会ぶりの優勝を飾った。2人は試合に向けた準備で9回の攻防をテレビ観戦出来なかったと明かしつつ「日本の選手の皆さんが戦ってる姿に、今日試合前にすごく勇気をもらえて。次は僕たちの番だ、と勝手に僕は思ってやっていました」と木原。隣でうなずく三浦も、日本勢初の偉業に向け「四大陸が終わって、後悔しないという目標を掲げてやってきたので。明日は本当に、楽しむだけだと思います」と意気込んだ。

📺 This is a season of making history for Miura / Kihara (JPN) 🔥🇯🇵⛸ With a new Personal Best they take the lead after the Pairs Short Program at #WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/VlEisikJzC