◆WBC2023 ▽決勝 日本3―2米国(21日・米フロリダ州マイアミ・ローンデポ・パーク)

WBC決勝戦で敗れた米国の最終打者となった主将のエンゼルス所属のマイク・トラウトが、侍ジャパンの大谷翔平投手との対決を振り返った。

米テレビ局FOXスポーツが公式ツイッターを更新しトラウトのコメントを紹介。「He won Round 1(1回戦はショーヘイの勝ち)」と米主将。未来の対決実現への可能性もうかがわせた。

2人の対決は、「MVP対MVP」「夢の対決」「同僚対決」と米メディアが報じていた。

FOXスポーツが公式ツイッター → → →

Mike Trout after striking out to Shohei Ohtani:



"He won Round 1.'' 🍿 pic.twitter.com/gZCheQEzh2