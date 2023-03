【侍ジャパン】大谷翔平「自分のベストを超える球を投げないと抑えられないと思っていた」トラウトとの対決振り返る

◆WBC2023 ▽決勝 日本3―2米国(21日・米フロリダ州マイアミ・ローンデポ・パーク)

WBC優勝を果たした侍ジャパンの大谷翔平投手が試合後に米テレビ局FOXスポーツのインタビューに応じ、最後に打ち取った同じエンゼルスのマイク・トラウト外野手について語った。

同テレビ局が日本時間22日に公式ツイッターを更新し、インタビュー動画をアップ。メジャーリーグのスーパースターだったアレックス・ロドリゲス氏にトラウトについて聞かれ「来るかなとは思っていたが、まさか最後の最後になるとは思わなかった」と大谷。さらに「人間性を含めて、どれだけ素晴らしい選手が分かっている。自分のベストを超える球を投げないと抑えられないと思っていた」と対決に臨んだ際の覚悟を語った。

WBCでも二刀流での大活躍に、インタビューに同席した元メジャー・リーガーのデビッド・オルティーズ氏は「いったいどこの惑星から来たんだ?」と質問。「日本のいなかです」とクスリとして答えていた。

大谷翔平インタはこちら → → →

2023 WBC MVP Shohei Ohtani sits down to talk about striking out Mike Trout and winning the 2023 World Baseball Classic.@kevinburkhardt | @AROD | @davidortiz pic.twitter.com/aw1qQ2htIP