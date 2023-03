【ＷＢＣ】「チャンピオン」エンゼルスが大谷翔平を祝福　トラウトとの最終打席対決には「マズい」とツイートしたばかり

◆WBC2023 ▽決勝 日本3―2米国(21日、米フロリダ州マイアミ・ローンデポ・パーク)

侍ジャパンの大谷翔平投手が所属するエンゼルスが公式ツイッターを更新し、WBC優勝を果たした同投手へ祝福を送った。

エンゼルスは日本語で「チャンピオン」とトロフィーの絵文字を加えてアップ。続けて「Congratulations to Shohei Ohtani and Team Japan on their @WBCBaseball victory!(大谷翔平&日本チーム、WBC優勝おめでとう。ビクトリー!)」とツイートした。

また同球団は決勝戦で最後の打者となった米国代表主将のマイク・トラウト外野手も球団所属とあって、大谷投手との対決となった最終打席時には「we are not well(マズい)」とツイートしたばかりだった。

チャンピオン 🏆

Champion 🏆



Congratulations to Shohei Ohtani and Team Japan on their @WBCBaseball victory! pic.twitter.com/VHJb0vDxUg