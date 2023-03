◆WBC2023 ▽決勝 日本3―2米国(21日、米フロリダ州マイアミ・ローンデポ・パーク)

WBC決勝戦終了の直後にMLBが公式ツイッターを更新した。

「SHOHEI OHTANI STRIKES OUT MIKE TROUT TO WIN THE #WORLDBASEBALLCLASSIC!(大谷翔平がマイク・トラウト斬りでWBC優勝)」とツイート。最後、エンゼルスの大谷翔平投手とマイク・トラウト外野手の注目の対決シーンを動画でアップした。

試合終了後の日本時間11時46分には米ツイッターのトレンドランキングで「Ohtani」が1位となった。

SHOHEI OHTANI STRIKES OUT MIKE TROUT TO WIN THE #WORLDBASEBALLCLASSIC! pic.twitter.com/F7vUtIiRR1