貴乃花氏＆河野景子の次女・白河れい、桜の下で背伸びショット「いっぱい春感じたかな〜」英語での感想も

フジテレビ系の新番組「ぽかぽか」(前11時45分)に月曜レギュラーとして出演中の白河れい(20)が20日までに自身のインスタグラムを更新。桜の下でのショットを公開した。

白河は都会の街に咲く桜の下で思い切り手を伸ばしたショットを披露。「お散歩していたら桜の木々を見つけました!春の訪れと日本の美しさを感じて、幸せな気持ちになりました」とつづった。さらに英語でも「CHERRY BLOSSOMS always tell us the coming of spring and it's one of the most beautiful seasons in Japan🇯🇵 hope that everyone around the world come and see the beauty of Japanese nature(桜はいつも我々に春の訪れを告げてくれる。日本で最も美しい季節、世界中の人がこの国を訪れる)」と記した。複数アップした写真では咲き誇る桜に散った花びらの画像もアップと風流を感じさせる投稿となっている。

この投稿に「いっぱい春感じたかな〜」「春の始まり感じるの、共感です!」などの声が寄せられている。

白河は元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と、元横綱・貴乃花光司氏の次女。身長165センチ、スリーサイズはB80・W62・H90センチの「9頭身美女」として注目を集めている。