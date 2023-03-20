【マーチＳ】トップハンデはサンライズホープの５９キロ　ハンデ決定

◆第３０回マーチＳ・Ｇ３（３月２６日、中山競馬場・ダート１８００メートル）
ハンデが２０日、決定した。２１年のシリウスＳ・Ｇ３と２２年のみやこＳ・Ｇ３を勝ち、前走の東京大賞典では早めに動いて４着に踏ん張ったサンライズホープ（牡６歳、栗東・羽月友彦厩舎、父マジェスティックウォリアー）が、５９キロのトップハンデに決まった。決定したハンデは以下の通り（単位はキログラム）。
ヴァルツァーシャル ５６・０
ウィリアムバローズ ５７・５
エブリワンブラック ５５・０
カテドラル ５８・５
カフジオクタゴン ５７・０
キタノヴィジョン ５７・０
キタノリューオー ５５・０
クリノフラッシュ ５３・０
ケンシンコウ ５８・０
ゲンパチルシファー ５８・０
サンライズホープ ５９・０
スマッシングハーツ ５７・０
タイセイサムソン ５６・０
ダノンスプレンダー ５７・５
ダノンファラオ ５８・０
デルマルーヴル ５６・０
ノーブルシルエット ５３・０
ハピ ５８・５
ハヤブサナンデクン ５７・０
プリティーチャンス ５５・５
ベストリーガード ５５・０
ホウオウルバン ５７・０
メイショウムラクモ ５６・０
ロードヴァレンチ ５５・０