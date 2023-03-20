【マーチステークス展望】チャンピオンズカップ３着以来の一戦になるハピが中心

第３０回マーチステークス・Ｇ３が３月２６日、中山のダート１８００メートルで行われる。

チャンピオンズＣ３着以来の一戦になるハピ（牡４歳、栗東・大久保龍志厩舎）。横山典弘騎手が「ブエナビスタみたい」と評価した砂の逸材に重賞初Ｖの好機到来だ。

中山で５戦３勝２着２回のコース巧者ウィリアムバローズ（牡５歳、栗東・上村洋行厩舎）、初ダートのカテドラル（牡７歳、栗東・池添学厩舎）は荒れた芝が合うタイプだけにかみ合えば面白い。

レパードＳ勝ちのカフジオクタゴン（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎）は白山大賞典３着、佐賀記念３着と地力強化中。ここでも上位の地力はある。２０年のレパードＳ優勝のケンシンコウ（牡６歳、美浦・小西一男厩舎）、プロキオンＳ１着ゲンパチルシファー（牡７歳、栗東・佐々木晶三厩舎）、東京大賞典４着以来のサンライズホープ（牡６歳、栗東・羽月友彦厩舎）、佐賀記念２着デルマルーヴル（牡７歳、美浦・戸田博文厩舎）、前走・ＴＣＫ女王盃３着プリティーチャンス（牝６歳、栗東・野中賢二厩舎）、上がり馬ロードヴァレンチ（セン４歳、美浦・中舘英二厩舎）、総武Ｓ１着ホウオウルバン（牡５歳、美浦・池上昌和厩舎）もエントリーした。（大上 賢一郎）